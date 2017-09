Henrique Dourado entra no top 10 de artilheiros do Fluminense no século XXI

Foto: Divulgação/Fluminense FC

Após balançar as redes contra o Vitória, no último domingo, pelo Campeonato Brasileiro, Henrique Dourado entrou para a lista dos 10 maiores artilheiros do Fluminense no século XXI. O camisa 29 chegou a 29 gols com a camisa tricolor e passou o atacante Rafael Moura e o lateral-direito Gabriel.

O próximo alvo de Henrique Dourado na lista dos maiores artilheiros do século XXI é o atacante Rafael Sobis, que marcou 41 gols com a camisa do Fluminense. O seleto grupo é liderado por Fred com 172 gols, e ainda conta com nomes como Conca, Thiago Neves, Romário e Washington.

Dos 29 gols de Henrique Dourado pelo Fluminense, 27 foram neste ano, quando assumiu a titularidade. O camisa 9 é o artilheiro do país, com quatro gols de distância para Fred, vice-líder da lista, e é o artilheiro do Brasileirão, com um gol a mais que Jô, do Corinthians.

Confira a lista completa abaixo:

1º - Fred: 172 gols

2º - Magno Alves: 62 gols

3º - Conca: 56 gols

4º - Tuta: 51 gols

5º - Thiago Neves: 50 gols

6º - Cícero: 49 gols

7º - Romário: 48 gols

8º - Washington: 45 gols

9º - Rafael Sobis: 41 gols

10º - Henrique Dourado: 29 gols