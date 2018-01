Com nome publicado no BID e regularizado junto à CBF, Airton já pode estrear pelo Fluminense

Google Plus

Foto: Mailson Santana/Fluminense FC

Na última semana, o Fluminense anunciou Airton, ex-Botafogo, como terceiro reforço para a temporada 2018. O volante assinou contrato de 1 ano com o Tricolor Carioca, e, na tarde desta quinta-feira (18), o nome do atleta constou no BID, Boletim Informativo Diário da CBF, e com isso, já poderá ser utilizado pelo técnico Abel Braga. Confira:

A negociação foi conduzida pelo diretor esportivo de futebol do Flu, Paulo Autuori . Ele entrou em contato com o volante de 27 anos. O dirigente, inclusive, já havia tentado levar o jogador na época que trabalhava no Atlético-PR.

Airton defendeu o Botafogo nos últimos quatro anos, mas não teve seu contrato renovado após o fim do ano passado. Sem jogar desde junho, ele se recupera de uma fratura na fíbula.

Formado no Nova Iguaçu e com passagem pelo Mesquita, despontou nos profissionais pelo Flamento, em 2009. Foi vendido para o Benfica-POR em 2010, mas retornou ao rubro-negro no ano seguinte, por empréstimo. Jogou também pelo Internacional em 2013 e 2014 antes de se transferir para o Botafogo.

Além de Airton, o nome do lateral esquerdo Marlon também passou a constar no BID como jogador do Fluminense. O atleta retorna ao Tricolor por empréstimo. Confira: