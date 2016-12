Resultado do jogo Grêmio x Botafogo no Campeonato Brasileiro (0-1)

Atualiza o conteúdo

Publico pagante: 14.101

Publico presente: 15.634

Renda: R$ 355.874,00

Jaílson fala na zona mista: "Nosso objetivo era sair com a vitória, mas infelizmente a gente não conseguiu. Tomamos um gole de bola parada, agora é descansar. Acabou o ano."

Os jogadores do Botafogo comemoram muito a classificação.

A torcida gaúcha comemora muito o título de pentacampeão da Copa do Brasil e o rebaixamento do rival colorado.

49' O Botafogo está classificado para a Copa Libertadores da América 2017!

49' FIM DE JOGO! ENCERRA O JOGO 1X0!

48' CARTÃO AMARELO PARA RODRIGO PIMPÃO!

45' 4 de acréscimo. O jogo vai até 49 minutos.

44' É oficial, o Internacional está rebaixado e irá disputar a Série B em 2017!

44' Bolaños passa toca para Wallace Oliveira, chega Everton mas o passe é muito forte e a bola sai! Escanteio para o Grêmio.

43' Éverton recebe na esquerda e tenta a jogada individual, mas é desarmado por Emerson.

41' Guilherme arrisca chute de fora da área, mas a bola sai sem perigo para o goleiro alvinegro.

40' Guilherme bate direto para o gol e a bola bate na barreira. Escanteio para o Grêmio!

40' Grêmio quase sofre o penalti e tem uma ótima falta para cobrar!

37' Passes errados: 37 Grêmio, 35 Botafogo

35' SUBSTITUIÇÃO NO BOTAFOGO! Entra: Emerson Sai: Alemão.

33' UUUUUUUUUUUUUH SALVA SIDÃO! Bolaños é lançado por Arthur e finaliza cruzado, mas o goleiro alvinegro espalma o perigo!

33' Guilherme recebe pela esquerda, vai ao fundo e faz o escanteio

31' MUDOU NO BOTAFOGO! Sai: Camilo Entra: Pachu.

31' A equipe de Porto Alegre pressiona muito buscando a vitória e aproveitando o fato do adversário estar com um jogador a menos.

31' Guilherme cruza, Éverton cabeceia e Sidão defende. No rebote, Bolaños faz o gol, mas em posição ilegal.

31' GOL DO GRÊMIO! AUXILIAR LEVANTA A BANDEIRA E MARCA IMPEDIMENTO!

30' Victor Luís corta a bola de Guilherme para Bolaños.

28' Tiro de meta para o goleiro Sidão cobrar.

27' Guilherme faz o cruzamento mas a defesa do Botafogo afasta.

26' Jogador alvinegro cobra a falta mas a bola bate na quina do travessão.

26' Camilo cobra falta para o Botafogo.

25' CARTÃO AMARELO PARA O JAÍLSON!

25' Lateral para o Botafogo pelo lado esquerdo.

22' Os torcedores cantam provocando o Internacional.

22' Torcida do Grêmio comemora o rebaixamento do rival Internacional após o gol do Fluminense.

21' Hoje é o último jogo do Sidão pelo Botafogo, o goleiro ano que vem jogará pelo São Paulo.

21' MUDA NO GRÊMIO! Sai: Henrique Almeira Entra: Batista.

20' Bolaños tenta trabalhar os passes pela esqueda com Guilherme.

19' Pressão tricolor em cima do time Carioca.

17' Everton trabalha pela direita com Arthur, os jogadores trocam passos curtos.

16' Rodrigo Lindoso tenta virar o jogo para Diogo Barbosa, mas Wallace Oliveira intecepta a jogada.

15' Desempenho da equipe carioca cai em campo e o tricolor não está sabendo aproveitar.

14' SUBSTITUIÇÃO NO GRÊMIO! Sai: Negueba Entra: Guilherme

13' Segundo tempo com poucas chances de gols criadas.

13' Guilherme aquece do lado de fora do campo.

11' TUDO IGUAL NO MINEIRÃO! Botafogo permanece classificado para a libertadores.

10' Henrique Almeida finaliza rasteiro de fora da área e Sidão encaixa

09' Grêmio troca passes na área de ataque.

8' MUDANÇA NO GRÊMIO! Sai: Kaio Entra: Arthur.

8' VAI MUDAR NO GRÊMIO!

8' Cai Bolaños mas o juiz não marca nada.

6' A torcida tricolor comemora o gol do Sport.

7' Partida entre Grêmio e Botafogo deve ser a última a ser finalizada nesta última rodada do Campeonato Brasileiro.

4' Rodrigo Pimpão cruza da direita buscando Camilo, mas a bola é forte demais.

4' Grêmio acelera o jogo e não deixa Botafogo pegar na bola.

3' Escanteio para o Grêmio, Bolaños na cobrança.

2' O time do grêmio todo no campo de ataque.

2' Wallace Oliveira cobra lateral.

0' BOLA ROLANDO! SAIDA DE JOGO PARA O GRÊMIO.

A equipe do Grêmio mantem a escalação do 1° tempo.

Lembrando que o Botafogo disputa a partida com 1 jogador a menos. Airton foi expulso do jogo no final do 1° tempo.

SUBSTITUIÇÃO NA EQUIPE DO BOTAFOGO! Sai: Sassá Entra: Rodrigo Lindoso.

Times em campo para o 2° tempo.

O resultado do jogo garante a participação do Botafogo na Copa Libertadores da América em 2017.

49' FIM DO PRIMEIRO TEMPO!

48' O jogo que iria até 47 minutos vai até 49 por conta da confusão.

48' Victor Luís sai na maca.

46' AIRTON RECEBE O SEGNDO AMARELO E É EXPULSO DA PARTIDA!

46' Airton e Sassá se estranham dentro de campo. Os jogadores trocam empurrões.

45' Negueba recebe cartão amarelo!

44' Escanteio pelo lado direito, Victor Luís faz a cobrança Rodrigo Pimpão faz o desvio e é tiro de meta para o goleiro Léo.

42' Botafogo na área com Victor Luís e Thiery corta a jogada.

41' EVERTON PERDE UMA GRANDE CHANCE DE CARA COM O GOL! RECEBE A BOLA DE NEGUEBA E CABECEIA PARA FORA!

40' Botafogo tem 3 jogadores amarelados.

39' O meia recebeu o cartão por retardar a cobrança da falta.

39' CARTÃO PARA O JOGADOR AIRTON DO BOTAFOGO!

37' Passes errados: 16 Grêmio, 15 Botafogo.

37' Falta cometida por Victor Luís em cima de Wallace Oliveira.

36' Sassá erra dominio e bola sai pela linha de fundo. Tiro de meta para Léo cobrar.

35' O jogador Bruno Silva retorna ao gramado.

35' Lateral para o Botafogo, quem cobra é o Alemão.

35' Confusão na área do Grêmio.

34' Bruno Silva sai carregado de campo.

34' Jogo paralisado.

34' Após marcar o gol a equipe do Botafogo recua e vem deixando o Grêmio dominar a partida.

32' Cartão amarelo para Emerson Silva! Segundo jogador do Botafogo com cartão.

31' UUUUH! GRÊMIO PERDE A CHANCE DE EMPATAR A PARTIDA!

29' Kannemann faz falta em Sassá.

28' Bolaños cobra falta da esquerda mas a zaga alvinegra afasta a bola.

27' Mesmo perdendo, o mandante possui maior posse de bola. 54% Grêmio, 46% Botafogo

27' Henrique Almeida perde a bola na disputa aérea.

26' A marcação do Botafogo é apertada.

24' O Cruzeiro empata o jogo contra o Corinthians, esse placar ajuda muito o Botafogo.

23' Grêmio toca a bola na área de defesa.

22' A equipe tricolor não dá trabalho ao goleiro alvinegro.

19' Iago cobra falta na área mas Joel Carli afasta o perigo.

18' CARTÃO AMARELO PARA BRUNO SILVA, AUTOR DO GOL DO BOTAFOGO!

16' A torcida do Grêmio não se cansa de cantar "É campeão!".

16' Camilo cobra o escanteio Joel ajeita de cabeça, Bruno Silva domina e finaliza de voleio marcando o primeiro gol da partida!

16' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL! É DO BOTAFOGO!

13' Camilo na cobrança. Bola vem curvada e passa próxima ao gol do Léo.

12' Equipe do Botafogo troca passes.

10' Lateral para o Botafogo. Alemão vai cobrar direto na área. Léo faz a defesa sem dificuldades.

8' Grêmio nesse início de jogo erra a maioria de seus passes.

7' Bolaños da passe para Henrique Almeida mas o atacante não consegue alcançar a bola.

6' O Corinthians abre o placar no mineirão. Este placar na Arena do Grêmio vai deixando o Botafogo fora da Libertadores.

6' A torcida comemora todas as vezes em que o zagueiro Kannemann toca na bola.

5' A equipe do Grêmio não possui um bom introsamento nesses primeiros minutos de jogo.

5' Falta marcada para o Grêmio.

4' Camilo leva pela direita e consegue chegar rapidamente a grande área mas Kannemann impede a jogada.

3' Kannemann de perna esquerda afasta da área do Botafogo.

2' Lateral para o Botafogo

Apita o árbitro, bola rolando!

O estádio canta "Vamo vamo chape!"

Muitos aplausos na Arena do Grêmio, um momento emocionante aos amantes do futebol. Força Chape!

Um minuto de silêncio no estádio.

Hino nacional sendo executado na Arena do Grêmio.

As equipes entram no gramado com muito barulho vindo da torcida gremista.

A camisa de hoje homenageia os jogadores vitimas da tragédia áerea na Colômbia.

No primeiro turno o Grêmio perdeu a partir por 2x1 para o Botafogo.

Arbitragem: Jailson Macedo Freitas (BA), Alessandro A Rocha de Matos (BA) e Jose Carlos Oliveira dos Santos (BA)

Imagem publicada há pouco pelo twitter oficial do Botafogo.

Vale ressaltar que a equipe carioca precisa de uma vitória para garantir a sua vaga na Libertadores sem a necessidade de fazer contas.

Botafogo está aquecendo em campo.

Esta última rodada do Campeonato Brasileiro será marcada por homenagens a Chapecoense em todos os jogos.

Bandeiras do Brasil, Colômbia e Chapecoense estendidas na Arena do Grêmio.

A Arena do Grêmio será o palco da partida válida pela última rodada do Campeonato Brasileiro entre Grêmio x Botafogo ao vivo, válida pelo Brasileirão 2016.

FIQUE DE OLHO - CAMILO: O meia tem menos de um ano no Botafogo e já consquistou a muitos. Após sua estreia, em junho, brilhou no elenco e hoje é um dos principais jogadores. Um dos melhores cobradores de falta do Brasileirão 2016.

FIQUE DE OLHO em jogo Grêmio x Botafogo ao vivo hoje - KANNEMANN: O zagueiro uruguaio nessa partida é o único jogador titular. Enquanto seus colegas de equipe já foram liberado para as férias, Kannemann permanece para disputar a última partida da competição.

Confira a posição de ambas as equipes na tabela de classificação do Campeonato Brasileiro 2016.

# CLASSIFICAÇÃO PT JG 6º Botafogo 56 37 8º Grêmio 53 37

Grêmio x Botafogo ao vivo

O time carioca está a frente do tricolor na tabela tentando segurar a última vaga para a libertadores. Com 6 pontos de vantagem do Grêmio e apenas 1 do Corinthians, precisa ganhar a partida para garantir sua disputa no torneio do ano que vem. A equipe do Botafogo viajou para Porto Alegre determinado a levar essa classificação de volta para casa.

Nesta última quarta-feira (07), o Grêmio se consagrou campeão da Copa do Brasil. O time mesmo com parte do elenco de férias vem confiante para fechar a competição nacional com mais uma vitória. A equipe do sul já garantiu sua vaga na Libertadores 2017 o que pode ser uma vantagem para o Botafogo nessa partida.

Atualmente, na 38° rodada da competição o Botafogo está 3 pontos a frente do tricolor gaúcho.

O Grêmio já tem sua vaga na Libertadores garantida, esse jogo para a equipe gaúcha já não vale mais nada.

Jogo Grêmio ao vivo hoje

Boa tarde, torcedor e leitor da VAVEL Brasil! Acompanhe agora o confronto entre Grêmio x Botafogo válido pela última rodada do Campeonato Brasileiro 2016! Fique conosco nesta grande partida!