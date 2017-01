Odorico Roman mostra confiança em renovação do meia Douglas com Grêmio

Douglas em disputa no Mineirão pelo Grêmio durante Copa do Brasil (Foto: Lucas Uebel / Grêmio)

Uma das principais funções para o começo de temporada 2017 para o Grêmio é o caso do meia Douglas, eleito o melhor jogador da última Copa do Brasil, quando o Tricolor saiu campeão. Com o contrato vencido no último dia de 2016, o Tricolor espera pela renovação com o catarinense, a fim de disputar a Copa Libertadores e as demais competições que conferem um calendário recheado aos gremistas.

Odorico Roman, homem que assumiu a condição de vice de futebol do Grêmio para continuidade da gestão do presidente Romildo Bolzan, comentou sobre a situação do meia. Ele vê com otimismo a possibilidade da permanência de Douglas no Sul: "Hoje, o Douglas não é jogador do Grêmio. O vínculo acabou no dia 31, mas acredito que até a reapresentação tudo estará resolvido. Estamos tranquilos. Estamos conversando com o procurador e confiantes de que contaremos com ele em 2017. Não existe impasse, apenas questões de ajustes no contrato", afirmou.

A situação ficou mais tensa pelo contrato de Douglas não possuir a cláusula de renovação automática, mas o Grêmio providencia essa questão com urgência. Sobre as tratativas com o empresário do atleta, Roman comentou o seguinte: "Estamos para retomar a conversa e ver se concluímos", definiu.

Douglas atuou pelo Grêmio em quatro temporadas na carreira. Esteve presente no título gaúcho de 2010, além de disputar os anos de 2011, 2015 e ser campeão da Copa do Brasil em 2016. O "Maestro Pifador", como é reconhecido pelos gremistas, recebe sondagens de outros clubes e o objetivo do Grêmio é entrar em acordo com jogador e agente para sua permanência.

Já outro meia do elenco, o jovem Lincoln é alvo do Santos. Segundo comentou Odorico Roman em entrevista à ESPN, o presidente do Santos fez contato com o Grêmio na ida a Luque, no Paraguai, no sorteio da Libertadores. Roman acredita que uma troca de ambiente para Lincoln possa ser positiva para trazer-lhe novamente um bom futebol. Mas o vice de futebol do Grêmio garantiu: "é sempre empréstimo. Se houver entendimento entre as direções, é possível ocorrer", disse.

O Grêmio espera a liberação do Yokohama Marinos para oficializar a contratação do atacante Kayke, de 28 anos. Já o caso de Gabriel Fernández está em tratativas com o Racing uruguaio, clube pelo qual o atacante estrangeiro marcou oito gols na última edição do campeonato do Uruguai.