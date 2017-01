Grêmio oficializa contratação do jovem lateral-direito Léo Gomes

Foto: Luciano Amoretti / Grêmio

O Grêmio finaliza as contratações para a lateral-direita. O Tricolor gaúcho conta com Edilson e já havia anunciado a vinda do experiente Léo Moura, de 38 anos, conhecido por uma década de Flamengo e que estava no Santa Cruz. Mais um jogador contratado para o setor, o jovem Léo Gomes, de 20 anos, assinou contrato de três anos com o clube porto-alegrense.

Leonardo fez parte da campanha vitoriosa do Boa Esporte, de Minas Gerais, no título da Série C do Campeonato Brasileiro 2016. O jogador demonstrou potencial e destaque e o Tricolor gaúcho o anexou ao elenco. Léo surgiu no Vila Nova em 2013. O atleta é volante de origem. Atuou no clube goiano até 2014 e foi vendido ao Cruzeiro.

De uma transferência mineira, saiu da Raposa e cavou espaço no Boa Esporte em 2015. Com a camisa do Boa, realizou um total de 58 partidas nos dois anos e marcou três gols. As temporadas produtivas o recolocam em um grande clube brasileiro, com a possibilidade de mostrar serviço e aprender com a presença de atletas mais experientes no setor.

Nome: Leonardo Gomes da Conceição Silva

Posição: Lateral-direito

Data de Nascimento: 30/06/1996 (20 anos)

Naturalidade: Araguaína (TO)

Altura: 1,78m

Clubes: Vila Nova, Cruzeiro, Boa Esporte e Grêmio (até 2019)

Com o problema da lateral-direita aparentemente resolvido, o Grêmio se volta para outros setores da sua defesa. Marcelo Oliveira pode ganhar concorrência de mais um lateral.

Entre os zagueiros, Wallace Reis e Fred deixaram o grupo do Grêmio. O Tricolor conta com Pedro Geromel e Walter Kannemann entre os titulares, com Rafael Thyere como opção imediata na reserva. Ao menos mais um zagueiro deve ser anexado ao elenco.