Renato avalia vitória na Arena e pede mais criação ao Grêmio: "Equipe precisa melhorar"

Foto: (Lucas Uebel/Grêmio)

Depois de dois resultados negativos em sequência, o Grêmio voltou a vencer neste domingo (12), em jogo válido pela 3ª rodada do Campeonato Gaúcho. Com direito a belo gol do volante Ramiro, o tricolor superou a equipe do Passo Fundo em casa, pelo placar de 1 a 0. Os três pontos deixaram o técnico Renato Portaluppi satisfeito, mas o comandante advertiu para falta de criação da equipe. O triunfo foi dedicado ao meia Douglas, que ficará fora dos gramados por seis meses.

A partida que marcou a primeira experiência da equipe sem presença do meia Douglas em campo, teve pontos positivos e negativos. Sem poder contar com o maestro do time por cerca de seis meses, o técnico Renato está em busca de novas alternativas.

No primeiro teste, o meia Miller Bolaños ocupou a posição. A atuação do equatoriano, foi elogiada por companheiros e pelo comandante da equipe: “Gostei do Miller, foi muito bem. Se movimentou bem, criou. Tecnicamente é um jogador muito bom, inteligente, que sabe finalizar bem.”

O técnico destacou a conquista da vitória, mas em análise, admitiu a pouca evolução da equipe, que apesar de ter 72% da posse de bola, não criou grandes chances.

“Mesmo com a posse de bola, criamos pouco. Demos pouco trabalho ao goleiro adversário. O adversário não saía, os espaços eram curtos. Mesmo assim, acredito que poderíamos ter criado mais. A equipe precisa melhorar e vai melhorar. O importante hoje foram os três pontos.”

Em um gesto de homenagem, a vitória foi dedicada pelo Renato Portaluppi ao meia Douglas, que amanhã passará por cirurgia. O comandante não escondeu o lamento por perder seu homem de referência e admitiu que segue “quebrando a cabeça” para encontrar um substituto.

“Estou bastante triste com a saída do Douglas, perdemos nosso grande jogador, nosso 10, por seis meses. Precisamos nos adaptar a um novo jogador na posição. Temos que procurar a solução do problema. Hoje, o Miller esteve bem. Outro Douglas não vamos encontrar. Não é fácil encontrar no Brasil inclusive. Todo treinador gosta de um jogador assim. Eu dedico a vitória ao Douglas, por tudo o que ele já fez pelo clube e pela importância dele no grupo."

O triunfo deixou o Grêmio na liderança do Campeonato Gaúcho, com seis pontos, podendo ser ultrapassado pela equipe do Novo Hamburgo que possuiu o mesmo número de pontos e ainda jogará nesta segunda-feira (13).

O técnico Renato Portaluppi terá a sua disposição a semana completa para treinar, já que a equipe só tem compromisso marcado para o próximo domingo (19), diante do São José na Arena. Antes, porém, o time deverá realizar um jogo treino, previsto para a terça-feira.