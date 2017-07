Geromel minimiza primeira derrota dos titulares do Grêmio no Brasileiro: "Todo mundo peca"

Geromel em duelo diante do Vasco. Diante do Corinthians, a primeira derrota em casa na temporada(Foto: Lucas Uebel | Grêmio)

O Grêmio não conseguiu ser envolvente diante do Corinthians. Era um duelo de muita coisa em jogo, de muita representatividade e com a Arena gremista devidamente lotada. Diante de mais de 54 mil pessoas, o Timão manteve a liderança e agora abre uma diferença de quatro pontos. Tem a melhor defesa. Apesar de passar em branco pela primeira vez neste Brasileirão, o ataque do Grêmio é o melhor do torneio. Caiu a invencibilidade gremista na Arena em 2017, que durava 18 jogos, e manteve-se a do Timão com o técnico Fabio Carille: 23 jogos agora.

Quem comentou a partida foram os defensores do Grêmio, Walter Kannemann e Pedro Geromel. Com dificuldades para conter alguns letais ataques do Timão, a dupla de zaga conversou rapidamente com a imprensa na zona mista da Arena.

"Os dois times tiveram situações, mas o futebol é assim. A bola deles entrou no gol, a nossa não", afirmou Kannemann sobre a partida, relatando o equilíbrio do enfrentamento entre os dois melhores times até aqui no Campeonato Brasileiro. O argentino voltou de lesão após ser desfalque na vitória sobre o Coritiba, pela 9ª rodada.

"Tivemos as chances, mas não conseguimos fazer o gol. Estamos quatro pontos atrás, é mérito deles", reiterou Geromel. O dado do Corinthians abrir quatro pontos, indo a 26, com oito vitórias e dois empates, não diminui uma grande campanha do Grêmio. Com seus 22 pontos, o Tricolor poderia ser líder do Brasileirão em anos anteriores, pelo menos nas últimas quatro edições do torneio.

"Todo mundo peca, caso contrário, nós seríamos o Real Madrid. Demos azar ali no lance do gol e perdemos a partida", traçou o zagueiro em relação ao equilíbrio e a forma como o Tricolor veio a sofrer sua primeira derrota com os titulares no Brasileiro. Havia perdido somente para o Sport Recife, com equipe completamente reserva em Pernambuco.

"Não podemos tirar nosso mérito e achar que está tudo errado. Agora é descansar e pensar no jogo da Copa do Brasil", completou Geromel a respeito da sequência de jogos do Grêmio. O Tricolor recebe o Atlético Paranaense na quarta-feira, pela ida das quartas de final da copa. A volta será na Arena da Baixada, em Curitiba.