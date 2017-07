Em ação beneficente em Porto Alegre, Lucas Barrios participa de jantar solidário

Foto: Lucas Uebel / Grêmio FBPA

Além de dar alegrias ao torcedor com gols, Lucas Barrios busca aproximar essa relação com a torcida gremista e agradar através da solidariedade. Na próxima quinta-feira (29), ocorre o evento Encontro com Lucas Barrios, no restaurante Betto's Grill, na zona norte de Porto Alegre. A ação tem como objetivo ajudar o Instituto Desejo Azul, que receberá o valor integral adquirido no evento. Além do jantar, haverá sessão de autógrafos e fotos de Barrios com os participantes.

O evento surge também como uma oportunidade de o torcedor se aproximar do goleador gremista. Bastante reverenciado pela torcida — com 13 gols marcados com a camisa tricolor — Barrios é um dos grandes nomes da boa fase do Grêmio. Desde que assumiu titularidade, o tricolor teve que definir uma maneira de jogar que possibilitasse sua presença efetiva nos jogos, o qual pode-se dizer que deu certo. Lucas Barrios é argentino naturalizado paraguaio.

O instituto

O Desejo Azul tem como objetivo ajudar crianças através de ações solidárias com a marca e paixão pelo Grêmio. Com mais de mil atendimentos, o instituto acolhe crianças e adolescentes de até 17 anos e que estejam passando por algum problema de saúde grave. Ele surgiu com a inspiração da ONG norte-americana Make-A-Wish, que atua em 36 países e realiza sonhos de crianças que possuem doenças graves.

O instituto depende da ação de voluntários. As pessoas dispostas a ajudar, são recrutadas através do site ou das redes sociais para colaborar. Também é procurado o apoio de parceiros e patrocinadores para manter a estrutura e o funcionamento da entidade. O presidente é Eduardo Caminha.

Serviço

Encontro com Lucas Barrios

Local: Betto's Grill (Av. Sertório, 6799. Norte Shop Sarandi) - Porto Alegre / RS.

Horário: 19H às 22H.

Ingressos: Aqui neste link