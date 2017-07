Dirigente do Grêmio vê Luan à frente de Gabigol e Gabriel Jesus e fala sobre sondagens

Um dos destaques do Grêmio, Luan está cobiçado na Europa (Foto: Jefferson Bernardes/AFP)

O atacante Luan, do Grêmio, entrou na mira da Internazionale. Em entrevista ao portal FC Inter News, o vice-presidente gremista, Odorico Roman, falou sobre o interesse de outras equipes europeias no jogador e também sobre a possibilidade de o camisa 7 deixar o clube brasileiro no final do ano.

"Há muitas equipes interessadas em Luan. De toda a Europa. Não há nada de concreto, então eu não posso mencionar o nome dos clubes. Não seria correto para manifestar suas intenções publicamente. Os países? Inglaterra, Espanha, França, Itália, Rússia e Alemanha", disse.

Na temporada, Luan marcou quatro gols e deu seis assistências no Campeonato Brasileiro. Já pela Copa Libertadores, acumula cinco tentos em cinco jogos. O dirigente gremista elogiou o atacante e o vê melhor que Gabigol e Gabriel Jesus.

"Luan é um jogador muito forte, um talento raro. Ele foi o principal protagonista da Seleção Brasileira nos Jogos Olímpicos. Ele não é apreciado na Europa como Gabigol ou Gabriel Jesus, mas na minha opinião é melhor que os dois. Ele tem 24 anos e isso aumenta o risco de não se adaptar ao futebol no Velho Continente, onde não acho que eles jogam o mesmo tipo de futebol, mas repito, ele tem excelentes qualidades. Eu não acho que seu valor está longe de Gabigol ou Gabriel Jesus. Ele jogou mais do que eles nas Olimpíadas, e atualmente é o melhor atacante no Brasil", afirmou.

O contrato atual do atleta com o Grêmio vai até setembro de 2018, podendo assinar em março com qualquer clube sem custos. Questionado sobre a possibilidade de venda, Odorico acha ideal manter o jogador até o final da temporada.

"Para nós, o ideal seria vendê-lo agora, mas mantê-lo conosco até o final da temporada, em dezembro", concluiu.

Luan saiu na capa do Tuttosport desta segunda-feira (3). Segundo o jornal, o camisa 7 interessa ao técnico Luciano Spalletti, da Inter, e é monitorado pelo diretor do clube Walter Sabatini.