Grêmio aparece na 10ª posição em lista de melhores times do mundo, segundo site

Foto: Lucas Uebel / Grêmio

O Grêmio, que vive um dos melhores momentos da sua história, apareceu com destaque em lista divulgada pelo Club World Ranking. O Tricolor é o time brasileiro com melhor colocação na tabela que conta com diversos clubes do mundo inteiro. Nas primeiras colocações estão Real Madrid, Barcelona e Atlético de Madrid. Fora do continente europeu, dois argentinos aparecem no top 10. O River Plate, na 4ª posição, e o San Lorenzo, na 8ª.

A contagem de pontuação é realizada com base nos resultados das equipes nas ultimas 52 semanas, e é atualizada semanalmente. O peso de cada ponto é analisado por diversos componentes da partida, como resultado, importância do confronto, adversário, competição, confederação, entre outros. O Tricolor gaúcho soma mais pontos por estar em três competições simultaneamente: Libertadores, Copa do Brasil e Campeonato Brasileiro.

O Tricolor soma 10.099 pontos com 566 vitórias e 261 derrotas. O Santos é o segundo brasileiro mais bem colocado, vem logo atrás do Grêmio, em 11º, com 10.038 pontos. Já o Corinthians, atual líder do Campeonato Brasileiro, invicto, e Campeão Paulista no estadual deste ano, aparece somente na 47ª colocação com 6.999 pontos, 306 vitórias e nenhuma derrota.

A lista ainda conta com mais uma boa surpresa para os gremistas. O técnico Renato Gaúcho ultrapassou Zé Ricardo no ranking de treinadores. Agora, segundo a lista, o comandante do Tricolor é o melhor técnico que atua no Brasil. Renato Portaluppi está na 15ª posição, contra a 16ª colocação do flamenguista. Jair Ventura completa a sequência do país, em 17º.

Veja o top 10 do ranking

1. Real Madrid-ESP: 18.222 pontos

2. Barcelona-ESP: 14.489 pontos

3. Atlético de Madri-ESP: 14.115 pontos

4. River Plate-ARG: 11.897 pontos

5. Juventus-ITA: 11.821 pontos

6. Monaco-FRA: 11.115 pontos

7. Bayern de Munique-ALE: 11.098 pontos

8. San Lorenzo-ARG: 10.410 pontos

9. Manchester United-ING: 10.243 pontos

10. Grêmio: 10.099 pontos