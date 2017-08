Barrios valoriza vantagem mínima na ida da semifinal: "A gente sabia que seria um jogo difícil"

Foto: Lucas Uebel | Grêmio

O Grêmio lutou muito e conseguiu o resultado mínimo a seu favor na ida da fase semifinal da Copa do Brasil. Ainda no primeiro tempo contra a equipe do Cruzeiro, Pedro Rocha encontrou Luan na grande área, o camisa 7 chutou rasteiro, Fábio deu rebote e o atacante argentino naturalizado paraguaio, Lucas Barrios empurrou às redes no rebote: 1 a 0. O placar foi administrado e garantido até o final da partida na Arena do Grêmio. A volta será realizada no estádio do Mineirão, na próxima quarta-feira (23). O Grêmio joga pelo empate na partida, enquanto os cruzeirenses precisam vencer por 1 a 0 para forçar as penalidades máximas ou por dois gols para sair com a classificação.

"A gente sabia que seria um jogo difícil, contra uma equipe qualificada e o importante era não sofrer gols", definiu Lucas Barrios, o atleta tricolor responsável pelo gol no jogo de ida. Além disso, Barrios valorizou a vitória conquistada e pede atenção ao time no jogo da volta. "Eu estou contente que a gente conseguiu o triunfo desta forma em casa. Mas o Cruzeiro certamente vai fazer da volta uma belíssima partida", afirmou o atacante, preocupado com a manutenção do resultado, pois ainda restam 90 minutos até a decisão final.

Uma das preocupações para o jogo de volta é a ausência do zagueiro Pedro Geromel. O dirigente Odorico Roman comentou o assunto: "Possivelmente o Geromel está fora da semana que vem, mas temos grupo pra isso". Roman lamentou a lesão, explicou a necessidade de contar com os atletas e afirmou que sentiria o problema mesmo que houvesse com um reserva.

No mais, preocupa-se com a partida do final de semana, pela 22ª rodada do Brasileiro, contra o Atlético-PR: "O Renato tem o grupo, e ele tem dado resposta quando precisa. A partir de agora, a preocupação é com o Atlético-PR", confirmou. A previsão inicial para Geromel é de afastamento por no mínimo três semanas. A zaga frente ao Rubro-Negro paranaense e o Cruzeiro na volta, pode ser composta por Bressan ou Bruno Rodrigo ao lado de Walter Kannemann.