Projeto Hamburgada do Bem promove sábado de solidariedade na Arena do Grêmio

Crianças aproveitaram o dia para se divertir nos brinquedos. Foto (Valéria Possamai/Vavel Brasil)

Neste sábado (28/10), a Arena do Grêmio foi palco de um grande espetáculo, mas desta vez quem entrou campo, foi a solidariedade. Pela primeira vez, o projeto social Hamburgada do Bem chegou em Porto Alegre, promovido através da parceria com o Departamento de Responsabilidade Social do Grêmio. E o resultado desta integração, foi um dia de muita alegria e diversão para as crianças carentes que vivem nos bairros do entorno do estádio.

O trabalho começou no início da manhã, cerca de 350 voluntários preparavam o local para receber as mais 400 crianças. Todo o projeto é desenvolvido com ajuda de voluntários, que são divididos em tarefas que vão desde a produção do hambúrguer a recreação dos jovens. Mensalmente o Hamburgada do Bem promove um dia especial as comunidades carentes do território nacional.

Enquanto as montagens do evento eram finalizadas, as crianças aguardam ansiosas em fila para realização da identificação para o acesso. Após finalizar o procedimento seguiam rumo a entrada para então, correr rumo à diversão. Inúmeras eram opções de recreação: piscina de bolinha, cama elástica, caça ao tesouro, tiro ao alvo, futebol, espaço para desenhar e também para receber pinturas no rosto e coloração no cabelo. Cada mimo recebido, era agradecido com largo sorriso. Ao meio dia, o tão aguardado hambúrguer era distribuído as crianças e voluntários do evento.

Foto: (Valéria Possamai/Vavel Brasil)

Responsáveis pela edição do evento em Porto Alegre, os representantes do Grêmio prestigiaram e atuaram durante as atividades. O vice-presidente gremista Paulo Luz, que representava o presidente do Clube, Romildo Bolzan, agradeceu o empenho do Departamento de Responsabilidade Social do Clube e do Projeto Hamburgada do Bem e da presença de todos os voluntários no evento.

Em entrevista, o vice-presidente destacou a importância da realização de ações sociais no combate a carência no país e revelou a emoção ao participar da experiência:

“Nada aqui é remunerado. Esse trabalho aqui é todo feito com espírito social. Esse é um trabalho que precisa ser explorado e potencializado no nosso pais. Nas grandes cidades e no interior existe muita carência, existem muitas crianças precisando da nossa ajuda e essa ajuda não é só no sentido de alcançar alimentação, mas é alcançar uma vivência que eles estão tendo hoje. É momento extraordinário para mim como dirigente do Grêmio, depois de tudo que vivenciamos durante semana poder encerrar o sábado com um evento dessa magnitude social.”



Foto (Valéria Possamai/Vavel Brasil)

Foto: Representantes do Grêmio e do Projeto Hamburgada comemoraram realização do evento em Porto Alegre.

Para quem convive diariamente com as crianças, o momento também é especial. As professoras Patrícia Bueno e Bruna Souza que atuam na Escola Pé de Pilão, que atende crianças de 6 a 11 anos do Bairro Humaitá, relataram a felicidade dos alunos ao saberem da notícia: "Recebemos o contato do pessoal do trabalho social do Grêmio, que atua com o pessoal que vive aqui no entorno. Para nós é muito gratificante está aqui hoje, as crianças adoraram a ideia e estão amando estar aqui hoje”, destaca a professora Patrícia. “É muito bom poder proporcionar isso para as crianças, vendo a felicidade deles, porque isso aqui para eles é uma coisa maravilhosa”, completa a professora Bruna.

“Hoje para mim está sendo mágico, a gente ta fazendo o que mais ama em um lugar totalmente diferente que a gente está acostumado e mostrando que da para fazer o bem para muita gente. E a gente espera que mais pessoas continuem essa iniciativa ou talvez outras, o nosso sonho é que continuem outros projetos aqui, que a gente consiga deixar um legado", afirma Tácio Watanabe, um dos precursores do Hamburgada do Bem.

Conforme explica Tácio, a ideia do projeto surgiu a partir de uma vontade pessoal de fazer o bem. “Estávamos entre amigos fazendo hambúrgueres e pensamos será que nas comunidades as crianças têm acesso a isso? E, inicialmente começamos na primeira hamburgada a entregar hambúrgueres, mas percebemos que só isso não bastava, então começamos a colocar outras atividades". A partir dai, projeto começou a ser divulgado nas redes sociais e ganhou mais voluntários.

E então, desde 2015, com o lema “um jeito gostoso de fazer o bem”, o projeto social Hamburgada do Bem vem promovendo mensalmente a distribuição de hambúrgueres, recreação e informação em diversas comunidades carentes do território brasileiro.

Foto: (Valéria Possamai/Vavel Brasil)

Para saber mais sobre o Projeto Hamburgada do Bem e como se tornar voluntário, acesse: http://meusite33.wixsite.com/hamburgadadobem