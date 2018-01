Jogo São Luiz x Grêmio AO VIVO pelo Campeonato Gaúcho 2018

Google Plus

Boa tarde, torcedor! Acompanhe o tempo real de São Luiz x Grêmio ao vivo, pela primeira rodada do Campeonato Gaúcho 2018. O jogo acontece em IjuÍ, às 21h45. Siga ao vivo tudo o que acontece na partida na VAVEL Brasil!

Provável escalação do São Luiz: Jonatas; Thomas, Tairone, Thalheimer e Márcio Goiano; Rudiero, Jeferson Prill e Luis Carlos; Gustavo Xuxa, Michel e Éder.

O São Luiz retorna à Primeira Divisão depois de ter sido rebaixado em 2014. Treinado por Paulo Henrique Marques, a equipe tem nove remanescentes da temporada passada, quando foi obtido o acesso ao Gauchão.

Possível escalação de César Bueno: Bruno Grassi; Anderson, Paulo Miranda, Mendonça e Guilherme Guedes; Balbino, Ancheta, Jean Pyerre, Pepê e Lima; Lucas Poletto.

Na quinta, 18 de janeiro, o elenco principal retorna e o Grêmio deve encaminhar para a FGF uma nova lista definitiva com os jogadores relacionados. Kannemman, Geromel, Marcelo Grohe, Ramiro e Léo Moura já são nomes confirmados, mas ainda restam quatro vagas.

Todos os relacionados para a estreia no Gauchão:

Goleiros: Bruno Grassi e Brenno

Laterais: Guilherme Guedes e Leonardo

Zagueiros: Paulo Miranda, Anderson, Mendonça e Ruan

Volantes: Balbino, Rodrigo Ancheta e Matheus Henrique

Meias: Jean Pyerre, Lima, Thaciano, Patrick, Vico e Isaque

Atacantes: Lucas Poletto, Pepê e Tilica

Entre os reforços, apenas Paulo Miranda e Thaciano podem atuar já nesta quarta. Eles tiveram seus contratos publicados no BID, assim como a rescisão de Alisson com o Cruzeiro. Entretanto, ele e Madson não podem jogar.

O treinador contará com nomes que atuaram no Brasileirão em 2017 e alguns reforços. Bruno Grassi, Patrick, Jean Pyerre, Lucas Poletto e Pepê já são nomes conhecidos da torcida tricolor.

Três características da equipe de Renato Portaluppi cativam César Bueno: a valorização da posse da bola, a marcação alta na defesa adversária e também a ideia de propor o jogo sempre, sem jogar no contra-ataque.

Com um fim de ano atribulado, o time principal do Grêmio tem férias prolongadas. Para a estreia do clube, o elenco será formado pelo grupo de transição e comandado por César Bueno, treinador das categorias de base.