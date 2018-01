Avenida faz gol nos acréscimos e Grêmio segue sem vitórias no Gauchão

Foto: Lucas Uebel/Grêmio FBPA

O Grêmio segue sem conseguir uma vitória no Campeonato Gaúcho. Nesta quarta (24), em partida contra o Avenida, o tricolor começou ganhando, mas viu os donos da casa virarem o jogo nos acréscimos, vencendo de 3 a 2.

No Gauchão de 2018, o Grêmio vem jogando com o time de transição por razão da pré-temporada tardia dos titulares, mas os resultados não tem agradado a torcida. São duas derrotas e um empate, somando 1 ponto no campeonato.

O Avenida, entretanto, subiu para a séria A do Estadual neste ano e ocupa a quinta posição na tabela, com uma derrota, um empate e a vitória sobre o Grêmio.

Na próxima rodada, o Grêmio visita o São José, às 17h de domingo (28). No mesmo o dia, os titulares farão um jogo-treino contra o Sindicato de Atletas Profissionais, no CT Luiz Carvalho. O Avenida vem a Porto Alegre no sábado e joga contra o Internacional, às 16h30 no Beira-Rio.

Um jogo cheio de viradas

Assim como nas partidas anteriores, o Grêmio começou ganhando, quando o arbitro marcou um pênalti em cima de Isaque. Jean Pyerre converteu e abriu o placar aos 35 minutos do primeiro tempo.

O Avenida só empatou a partida depois dos 15 minutos do segundo tempo. Itaqui cobrou escanteio, Mendonça errou o cabeceio e Luís Henrique ficou livre para mandar para a rede de Grassi. Depois, a virada veio aos 25 minutos, de mais um erro da zaga tricolor: Paulo Miranda caiu na frente de Hyantony, que deu assistência para Marques marcar o segundo.

Aos 45 minutos, o Grêmio conseguiu empatar de novo a partida: na cobrança de escanteio de Thaciano, Paulo Miranda marcou. Mas, aos 48, já nos acréscimos do juiz, o Avenida fez o terceiro e conquistou os três pontos em casa.