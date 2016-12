Fluminense x Internacional: equipes se enfrentaram em outras três oportunidades em 2016

Inter e Fluminense duelaram em outras três oportunidades na temporada 2016 (Foto: Divulgação/Internacional)

Internacional e Fluminense duelaram em outras três oportunidades durante a temporada 2016, sendo que dois destes embates foram decisivos. Pela Florida Cup, torneio realizado no início deste ano nos Estados Unidos, o Colorado levou a melhor ao vencer a equipe carioca e garantir-se na vice-liderança do torneio. No segundo embate, este pela copa Sul-Minas-Rio, o Flu carimbou o resultado nos pênaltis e classificou-se para a final. E, pela primeira fase do Brasileiro, o placar terminou em 2 a 2, culminando na 11° partida sem vitória vermelha.

Agora, pela última rodada do Brasileirão, mais uma decisão está prevista para ser realizada no Giulite Coutinho, levando em conta que a equipe colorada para livrar-se do rebaixamento, além de contar com dois resultados paralelos de Vitória e Sport, precisa em primeiro lugar vencer a equipe carioca. E, para relembrarmos seus outros três encontros na temporada e analisarmos seus pontos positivos e negativos, confira agora um pouco sobre cada embate.

Inter vence o Fluminense e termina em segundo lugar na Florida Cup

Inter 1-0 Fluminense

(Divulgação / Internacional)

Sem muitas emoções, Inter e Flu travaram um duelo um tanto sonolento, mas que, no entanto, trouxe o vice-campeonato ao colorado na competição de preparação ao ano. Eduardo Sasha marcou o único gol da partida no estádio de Fort Lauderdale, na Flórida. Em compensação, o tricolor, que contava com a despedida definitiva de Ronaldinho Gaúcho, acabou o torneio na oitava posição, com apenas um ponto ganho.

Os dois times, em sequência, vinham de empates. o Inter, em sua estreia, empatou com o Bayer Leverkusen em 3 a 3. Já o tricolor ficou no 1 a 1 com o Shakhtar Donetsk. Era chegada a hora de alguém surpreender, tarefa que foi realizada somente em partes durante a partida.

Parecia uma verdadeira decisão de campeonato, nenhum dos dois queria se submeter à derrota e a quantidade de faltas acabou atrapalhando o decorer da partida. Entre essas diversas faltas marcadas, houve quatro cartões amarelos, dois para cada lado, sendo que Richarlison era o mais caçado dentro de campo. Chances boas apenas ocorreram nos minutos finais, além do gol de Sasha e belas defesas de Alisson, atualmente na Roma.

Fluminense carimba o resultado nos pênatis e classifica-se para decisão da Primeira Liga

Em busca do ingresso à final da competição, ambas as equipes entraram completamente focadas em vencer. Porém, equipe carioca levava a melhor desde o início, contudo, na primeira oportunidade vermelha, Vitinho recebeu o rebote da zaga rival e chutou de esquerda, sem chance para Cavalieri.

Entretanto, o placar a favor do colorado não durou por muito tempo graças a Osvaldo que, logo em seguida, carimbou o gol de empate em uma falha de Muriel. Na segunda etapa, o Flu continuou tendo as melhores oportunidades e logo marcou aquele que poderia ser o gol da vitória, quando, em uma bela jogada de Wellington Silva para Marcos Junior, Muriel defendeu e no rebote Osvaldo não perdoou.

O Inter somente conseguiu igualar o placar aos 39min, quando Vitinho aproveitou rebote de Cavalieri em chute de Andrigo e marcou o gol que levou a partida às penalidades máximas. Nos pênaltis, Gustavo Scarpa, Cícero e Marcos Junior, converteram para o Flu, enquanto Felipe Amorim desperdiçou. Pelo lado do Inter, Eduardo Sasha e Marquinhos marcaram e, Vitinho, Jackson e Anderson, falharam. Final em 3 a 2 e o Fluminense terminou classificado para a decisão do certame.

Inter chega à frente duas vezes, mas só empata no Brasileiro

Foto: Lucas Uebel

Pela primeira fase do Brasileirão, a crise já estava presente no colorado que, caso empatasse ou perdesse, ia para sua 11° partida sem vitória. Foi quando, logo nos dois primeiros minutos de partida, Gustavo Scarpa pegou a sobra da zaga em um lance de lateral e mandou no ângulo de Marcelo Lomba. Inconstante e preocupado com a situação, o Colorado acabou levando em seguida o segundo gol, porém este foi anulado.

A equipe comandada ainda por Falcão, expulso por reclamação aos 34min, conquistou o empate em um lance de contra-ataque rápido bem aproveitado pelo venezuelano Luis Manuel Seijas, que fez outro belo gol de fora da área, em chute característico dele.

A etapa final procedeu da mesma forma que a primeira e o Fluminense acabou se aproveitando da impaciência colorada para marcar seu segundo gol, este novamente com Gustavo Scarpa, o qual inclusive foi o melhor atleta deste embate. A equipe vermelha conseguiu o empate levantada por sua torcida que a apoiava muito nas arquibancadas. Fator fez com que o Inter desse aquela pressão final. Porém, o nervosismo atrapalhou e o resultado não conseguiu ser modificado.

Com a análise destas três diferentes ocasiões, podemos notar várias mudanças de esquemas, escalações, atletas, fases e objetivos. Contudo, neste domingo (11), às 17h, uma nova decisão se desenha e, apesar de tantos fatores diferentes, a vitória continua sendo o principal fator almejado e preciso por ambos, em especial para o Colorado, que vê ali sua primeira chance de escape da temível segunda divisão.