No comando técnico do Internacional, Antônio Carlos reencontra seu artilheiro Brenner

No Inter, Zago reencontra destaque do Juventude no primeiro semestre de 2016 (Foto:Divulgação/Internacional)

Com a chegada de Antônio Carlos Zago ao comando do Inter, Brenner volta a surgir como forte candidato à titularidade. Em seu tempo de Juventude, o treinador afirmou por várias vezes que Brenner não tratava-se de um jogador qualquer, mas sim de uma grande revelação do futebol brasileiro.

O jogador foi cedido no início deste ano ao Inter como destaque e com fama de artilheiro, vindo de uma equipe que demonstrou um desempenho invejável no campeonato gaúcho, bem por conta de suas deslumbrantes atuações, as quais fizeram com que vários clubes, além do colorado, viessem à sua procura.

Sendo criado nas categtorias de base do Juventude, em cinco anos de preparo, o mesmo virou xodó da torcida alviverde. No seu quinto ano de clube, jogador foi lançado como carta coringa para chegar ao vice-campeonato estadual e, com muita atitude, sagrou-se o artilheiro da competição, além de levar sua equipe até a final.

Em sua despedida do verdão no primeiro semestre deste ano, Brenner deixou seus companheiros e seu um treinador em especial, o qual não mediu esforços para o formar e o aperfeiçoar em prol de seu desenvolvimento como atleta. Contando com sua saída, Zago expressou em entrevista ao jornal Pioneiro, sua grande admiração pelo jogador.

"O centroavante está ali para fazer gols. É um jogador que venho elogiando muito desde a minha chegada e mantém uma regularidade incrível, que só grandes atacantes conseguem", disse o técnico Antonio Carlos.

Durante esta temporada no Inter, Brenner apenas foi utilizado uma vez dentre os titulares, diante do Fortaleza, pela Copa do Brasil. Nas demais oportunidades, foi titular apenas pela equipe B, na disputa da Supercopa Gaúcha. Contudo, na próxima temporada, atleta deve fazer sua pré-temporada junto com o restante do grupo e iniciar o Gauchão como peça essêncial para o setor ofensivo da equipe.