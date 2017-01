Na Série B, Internacional busca reformulação por melhor temporada

Marcelo Medeiros é o novo presidente do Internacional em 2017 Fonte:Internacional/Divulgação

O novo ano que começa trás no horizonte colorado um cenário totalmente desconhecido em sua história de 107 anos: A série B. Mas não foi só isso que a gestão de Piffero deixou para o ano de 2017, além da Série B, Luciano Medeiros que assumirá como novo presidente do Internacional, já tem consciência que o clube fechou o ano com uma dívida de 50 milhões de reais, além de um elenco caro e pouco produtivo em 2016.

Após um 2016 desastroso que culminou no primeiro rebaixamento colorado da sua história, o clube começou a passar por um processo de reformulação que já começou inclusive em dezembro do mesmo ano, partindo do próprio sócio torcedor que foi as urnas e elegeu o candidato da oposição, Marcelo Medeiros como novo presidente para o biênio de 2017-18.

Como novo presidente do Inter, Medeiros terá uma série de desafios para colocar o Inter de volta a Série A. Cada dia que passa o novo presidente toma consciência da atual situação colorada e também tenta já colocar o seu perfil de trabalho em prática.

Reformulação no departamento de futebol

A nova composição do departamento de futebol para a temporada de 2017 foi anunciada ainda em Dezembro de 2016. Antônio Carlos Zago, 47 anos, que atuou no Juventude na temporada de 2016, foi o técnico escolhido para comandar o Internacional na busca do retorno a Série A.

Jorge Macedo será o novo diretor executivo de futebol, e liderará uma comissão técnica composta também pelo auxiliar técnico Marcos Aurélio Galeano e pelo preparador físico Carlos Pacheco.

“Os primeiros passos para a volta do Inter para onde não deveria ter saído estão sendo dados”, afirmou o presidente eleito do Internacional, Marcelo Medeiros.

Elenco e reforços para 2017

Dentro das 4 linhas também haverá mudanças, por mais que o colorado ainda não movimentou muito o mercado de transferências, todos tem consciência de que o elenco precisa ser reformulado, alguns setores estão carentes e a falta de um líder no vestiário também foi nítido na última temporada.

D'Alessandro retornará ao elenco após um ano de River Plate e é considerado o grande nome, tanto de técnica como de liderança no vestiário, outro reforço já anunciado pelo inter é o atacante Roberson, ex-juventude. Klaus, Pará e Taison também interessam ao Inter que também deverá vasculhar na base alguns "reforços" como Charles e Léo Ortiz.

Fonte:Internacional/Divulgação

Alguns entram e outros jogadores deverão sair, Alex e Anderson serão avaliados, Paulão já foi informado que está liberado para procurar outra equipe, Geferson e Alan Costa deverão ser emprestados ao Vitória.

Estrutura do CT Parque Gigante preocupa

Além da Série B, a cúpula colorada tem mais problemas extra campo para resolver. Recentemente em entrevista, o vice-presidente eleito João Patrício Herrmann alertou sobre a estrutura precária do CT colorado;

"Preocupa não só a mim como a todos. A estrutura do Inter é muito precária. Em relação ao CT, dos grandes clubes, o Inter é o que tem o pior. Temos o estádio mais bonito e mais bem localizado do Brasil, mas como clube esquecemos desta situação do CT, que nos deixa inferiorizados em relação aos outros", disse Herrmann.

O Inter já tem um terreno adquirido em Guaíba para construção de um novo centro de treinamentos, com catorze campos e acesso através do rio por catamarã. Porém, a conclusão das instalações ainda deve demorar. Por isso, a ideia da nova gestão é resolver o problema do CT do Parque Gigante em breve.

Dívida de 50 milhões