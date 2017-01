Roberto Melo dispara contra William: "Não está comprometido com o Inter"

(Foto: Divulgação/Internacional)

Na manhã desta quarta feira (11), ocorreu a reapresentação do grupo de jogadores, dirigentes, e comissão técnica do Internacional para a temporada 2017. Entre os destaques estiveram o meia D'Alessandro, o atacante Roberson, e as ausências do lateral direito William e do meia Alex.

Desde o Início do ano de 2017, a nova diretoria do clube vêm tentando a renovação do contrato de William, que se encerra em abril de 2018, mas o jogador não está cedendo as propostas dos dirigentes, devido a sua vontade de jogar na Europa.

Ao ser perguntado sobre o futuro de William no Inter, o novo vice presidente de futebol do clube, Roberto Melo, falou sobre a falta de vontade do jogador em permanecer e que o clube fez todo o possível para a renovação.

"Tentamos fazer de tudo para renovar com o William. Oferecemos valorização salarial e profissional, não quis. O William disse que a proposta de renovação era boa, mas que não pode aceitar, pois seu sonho de jogar na Europa é maior. Gostaria que o William tivesse o mesmo sonho do Charles, que deseja trazer o Inter de volta para a Série A" disse o dirigente.

Melo enfatizou a dura postura que o clube terá com o jogador. "Enquanto o William não renovar, ou não apresentar proposta da Europa, vai treinar em separado até o fim do contrato. O William não vai jogar porque não está comprometido com o Inter. Esse é o perfil que nós queremos para 2017. Não posso escolher os sonhos dele, mas posso obriga-lo a cumprir 1 ano e 4 meses de contrato" enfatizou.

William recebeu sondagens do Wolfsburg da Alemanha, mas nenhuma proposta oficial e enquanto isso não ocorrer, o atleta treinará em separado do restante do grupo no CT do Parque Gigante até o fim do seu contrato.