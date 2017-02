Internacional recebe Caxias em busca da primeira vitória no Campeonato Gaúcho

(Foto: Internacional/Divulgação)

Em situações distintas, Internacional e Caxias se enfrentam às 21h desse sábado (11), no Estádio Beira-Rio pela terceira rodada do Gauchão 2017.

Buscando a primeira vitória no campeonato e embalado com uma boa atuação perante ao Fluminense, pela Primeira Liga, o Inter pretende dar continuidade ao esquema montado por Antônio Carlos Zago na última partida. É possível que o Colorado poupe alguns jogadores, visando a partida decisiva contra o Princesa de Solimões, pela Copa do Brasil, na próxima quarta-feira. É jogo único de acordo com o novo regulamento da competição.

O time de Luiz Carlos Winck vem embalado com a vitória da última rodada sobre o Grêmio, no estádio Centenário e acredita na repetição do nível atuação, para buscar a vitória fora de casa.

Repetir o que deu certo

Parece que aos poucos o time de Antônio Carlos Zago vai tomando forma. Talvez as peças ainda não estejam definidas, mas o esquema em que elas jogarão, sim. Logo após a última partida contra o Fluminense, o treinador colorado disse já ter visto a equipe mais encaixada, compacta e entendendo o que está sendo proposto nos treinamentos. Sendo assim, Zago confirmou que manterá o mesmo esquema para a partida contra o Caxias.

A decisão de como jogará, já está tomada, porém, ainda é necessário aguardar a avaliação dos fisiologistas e preradores fisícos para enfim anunciar os 11 jogadadores que entrarão em campo. Com a intensidade de trabalhos e jogos no início de trabalho, é possível que Uendel, Rodrigo Dourado, D'Alessandro e Roberson sejam preservados da partida. Os dois primeiros são os que mais preocupam pela sequência de jogos que tiveram.

Caso confirmada a preservação de atletas, fica a expectativa para os jogadores que receberão oportunidades. Será possível observar o lateral Carlinhos, que entrou muito bem na partida contra o Fluminense – inclusive acertou o travessão em cobrança de falta -, e a aguardada estreía do recém chegado, Carlos, ex-Atlético Mineiro.

Vindo de derrota para o Novo Hamburgo, o Inter entra em campo pressionado para conquistar a sua primeira vitória no Campeonato Gaúcho. Neste momento, a equipe colorada está em 10º, mesmo número de pontos do Brasil de Pelotas, ganhando apenas no saldo de gols.

Caxias vem buscando afirmação

Embalado com a vitória sobre o Grêmio na última rodada, o time do Caxias busca afirmação neste campeonato. Recém conquistado o retorno à elite do futebol do gaúcho, o time do treinador Luiz Carlos Winck projeta um confronto equilibrado e prega atenção máxima em todos os detalhes nos 90 minutos.

“Precisamos manter o mesmo nível de concentração que tivemos contra o Grêmio. A aplicação tática, tanto defensiva com uma boa marcação quanto no ataque na hora de agredir o adversário”, afirmou o treinador.

O destaque da equipe grená fica por conta do atacante Gilmar, autor dos dois gols que deram a vitória na última rodada. A preparação para a partida foi encerrada na tarde de sexta-feira em treinamento realizado no estádio Centenário, para em seguida ser realizado o deslocamento até Porto Alegre, onde a equipe fica concentrada até o jogo.