Rodrigo Dourado comenta atuação diante do Caxias, gol marcado e liderança no time

Rodrigo Dourado comemora seu segundo gol em menos de uma semana (foto: Ricardo Duarte / Internacional)

O Internacional venceu o Caxias por 1 a 0 na partida de ida da semifinal do Campeonato Gaúcho que aconteceu no ultimo sábado (15), no estádio Beira-Rio. O destaque da partida ficou com o volante Rodrigo Dourado, antes criticado por chegar pouco ao ataque, Dourado foi decisivo pela segunda partida consecutiva, marcando gol.

O volante destacou seus gols. "Fico feliz, meu segundo gol na semana, apareci de surpresa ali e marquei o gol da vitória. Normalmente acabo indo pra área em bolas paradas, hoje acho que dei um pouco de sorte." disse.

O jogador também comentou sobre a partida. "Acho que fizemos um bom primeiro tempo, assim como no jogo contra o Corinthians. Claro que no segundo tempo, as vezes cansamos um pouco, é normal, e o adversário vem pra cima. Depois teve a expulsão (do William), mas, tivemos o controle do jogo, o jogo todo. E é uma pena não ter saído outro gol, por que chegamos bastante". Comentou.

Dourado ainda responde se a questão física está pesando devido a sequencia de jogos. "Nossa preparação física está sendo muito bem trabalhada pela comissão técnica, claro que o jogo contra o Corinthians foi muito forte tanto fisicamente, quanto mentalmente. E hoje, mais um jogo decisivo. Mas nós queremos jogar todas as finais, então tem que estar bem por que toda semana tem dois jogos no mínimo." destacou.

O técnico Zago já afirmou que Rodrigo Dourado, apesar de jovem, é o segundo capitão da equipe, atrás de D'Alessandro. O jogador falou sobre sua liderança. "Agradeço a confiança de todos os jogadores e que a comissão técnica está passando para mim. no inicio do ano o Zago me decretou como vice-capitão da equipe, então toda vez que o D'Alessandro sai, ou não inicia os jogos, eu tento ajudar. Nosso time tem muito cara novo, fico feliz pela confiança", falou.

Para finalizar, Dourado projeta o jogo contra o Corinthians na próxima quarta-feira (19) pela Copa do Brasil. "Foi um grande jogo aqui, pena não termos vencido, acho que merecíamos. Mas estamos vivos ainda, penso que temos total condição de ir pra lá e conseguir a classificação, tenho certeza que marcando um gol lá, a pressão vai para o lado deles. Temos que trabalhar e descansar pra chegar forte lá." finalizou.

O Internacional de Rodrigo Dourado volta a campo pela Copa do Brasil na próxima quarta-feira (19) às 21:45h para enfrentar o Corinthians em sua Arena, o jogo vale vaga nas oitavas de final da competição.