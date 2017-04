Internacional visita Caxias em busca de carimbar vaga a mais uma final de Gauchão

Após conquistar a classificação para as oitavas de final da Copa do Brasil, contra o Corinthians, em Itaquera, o Internacional volta suas atenções para o Campeonato Gaúcho. O time duela contra o Caxias, no estádio Centenário, em Caxias do Sul, neste domingo, às 16h, pela segunda partida das semifinais do Estadual. Como o colorado derrotou seu adversário no primeiro jogo pelo placar de 1 a 0, pode até empatar que se classifica para a decisão e fica a dois passos do hepta.

Diferentemente do adversário de domingo, o Caxias teve a semana de folga para se preparar especificamente para o confronto decisivo. A equipe Grená aposta no bom desempenho dentro de casa na competição para fazer frente ao colorado. Dentro de casa, a equipe da serra derrotou Grêmio, Juventude, São Paulo e Passo Fundo, empatando com Cruzeiro-RS e sendo derrotado apenas pelo Veranópolis.

D'Ale vai a campo, mas Colorado tem desfalques

A quinta-feira não foi só de comemoração pela conquista da vaga nas oitavas pela Copa do Brasil, mas sim, pelo retorno do capitão D'Alessandro. O meia foi ausência importante no duelo contra os paulistas, realizou trabalhos normalmente com o restante do elenco. A contusão no tornozelo aparenta não ser mais problema.

Em compensação ao retorno, o colorado terá que lidar com as ausências do lateral-esquerdo Carlinhos, William e de Roberson. O primeiro foi diagnosticado com apendicite e desfalcará o Inter por 20 dias, consequentemente na reta final do Campeonato. O segundo foi expulso no último confronto entre as equipes.

Já o meia-atacante não se recuperou a tempo de um problema na coxa esquerda. Seijas, que se recupera de desconforto muscular também foi testado e volta a ser relacionado. Edenilson participou do rachão da equipe e voltará para o segundo jogo.

Equipe Grená vai para decisão sem seu maior destaque

Não bastasse o resultado na primeira partida das semifinais do Campeonato Gaúcho 2017, o Caxias tem mais um peso contra no jogo de domingo. O goleiro Marcelo Pitol, um dos líderes e destaques dos Grenás na competição, é desfalque confirmado para o duelo. Suspenso pelo número de amarelos, o arqueiro será a principal ausência do time da serra.

Além de Pitol, o zagueiro Jean é dúvida para partida. O defensor tem um desconforto no adutor da coxa e poderá aumentar a lista de desfalques.

Para o duelo entre Caxias e Inter, o árbitro Daniel Nobre Bins foi o escolhido para apitar a partida. No outro jogo, entre Novo Hamburgo e Grêmio, às 19h, apita Jean Pierre Lima. Bins será auxiliado por Maurício Penna e André da Silva Bittencourt.