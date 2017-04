Começou em 2008: Internacional chega em sua 10ª final consecutiva de Campeonato Gaúcho

Estabilidade ou domínio? Colorado chega a sua 10ª final em busca de mais uma vez entrar para a história do estadual (Foto: Ricardo Duarte/Inter)

O Internacional vem alcançando marcas importantes e históricas no estado do Rio Grande do Sul. Com a classificação para a final do Campeonato Gaúcho 2017, no último domingo (23), o Inter chega à 10ª final consecutiva, tendo conquistado oito títulos e perdendo apenas uma vez. Agora, o colorado vai em busca do tão desejado heptacampeonato pela segunda vez na história, contra o Novo Hamburgo, em duas decisões que iniciarão no próximo domingo (30/4), às 16h, no estádio Beira-Rio.

A final que está por vir é inédita, o que torna o duelo ainda mais interessante. Desde 2013 um clube que não havia vencido o estadual chegava a grande decisão, o que será mostrado em uma breve análise das últimas finais em que o colorado participou.

O ano era 2008, o Inter terminara a fase de grupos com a segunda melhor campanha na competição, enquanto o adversário daquela final, o Juventude, teve a pior entre os classificados. O Alviverde passou por Grêmio e o Inter de Santa Maria para chegar na decisão, o que era uma grande surpresa em meio aos problemas que passava naquela temporada. O Internacional eliminou a Ulbra e o Caxias. O colorado precisava impor favoritismo já na primeira partida, mas saiu da serra derrotado por 1 a 0, nos acréscimos. Na volta, um jogo que entraria para a história de ambas as equipes. O Inter mostrou toda a sua força diante do Ju impondo um acachapante e humilhante 8 a 1, no Beira-Rio. Como se já não fosse epopeia, o goleiro Clemer ainda fechou o placar em cobrança de pênalti.

Já em 2009, uma mudança no formato do Gauchão entrou em cena. Dividido entre dois turnos, denominados como Taça Fernando Carvalho e Taça Fábio Koff o colorado teve o caminho diminuído ao vencer tanto o primeiro, como o segundo. Com a melhor campanha em ambas as fases, o Inter venceu o Grêmio da final do Fernando Carvalho por 2 a 1, em jogo único. Antes, a equipe deixou pelo caminho Novo Hamburgo e Ulbra. Na segunda parte da competição, o adversário seria o Caxias, em mais uma partida que entraria para a história do Estadual. Com mais uma goleada que beirava o absurdo, o Internacional derrotava os Grenás por 8 a 1 e sagrava-se campeão gaúcho antecipadamente.

Na 90ª edição do Campeonato Gaúcho, veio aquela que também seria a última derrota da equipe em finais de estaduais. Novamente com dois turnos, o colorado foi eliminado nas quartas de final pelo Novo Hamburgo na Taça Fábio Koff, que viria a ser vencida pelo Grêmio. Já no returno, o Pelotas era um dos finalistas, no outro lado havia um Internacional lutando por uma vaga na grande final contra o tricolor e foi tarefa árdua para a equipe vermelha. 3 a 2 diante dos áureos-cerúleos e vaga na decisão contra o maior rival. Na primeira partida, uma derrota por 2 a 0 em pleno Beira-Rio, com gols de Rodrigo e Borges. Na volta, Giuliano marcou, mas de nada adiantou. O Grêmio era o campeão gaúcho de 2010.

Em 2011 veio o troco: Grêmio campeão do primeiro turno e Inter do segundo, batendo o rival inclusive. Na grande decisão as duas partidas terminaram em 3 a 2. Na primeira, o tricolor bateu o colorado fora de casa e na volta o Internacional retribuiu e a final foi para as penalidades. Após 7 cobranças para cada lado, o então "clube do povo" conquistava seu 40º título, que ficou marcado também por ser o último da história do Estádio Olímpico Monumental.

2012 teve um Estadual memorável. Havia um longo tempo que não ocorria uma final que a dupla Grenal não estivesse representada ao menos por uma das equipes. Claro, foi no primeiro turno da competição, mas ainda sim, era um feito raríssimo alcançado por duas equipes qualificadas na época. Caxias e Novo Hamburgo se digladiaram paraver quem ficaria com a vaga na finalíssima. Melhor para equipe Grená. O colorado, que bateu o Grêmio na final do segundo turno, seria o adversário na decisão. Na serra 1 a 1 disputadíssimo. Se no tamanho o Internacional era favorito, no futebol, a decisão reservava a incerteza em meio a qualidade das equipes. O Caxias chegou a estar sendo campeão gaúcho em 2012, o que durou por 45 minutos, até o Inter empatar aos 66 do segundo tempo e virar 5 minutos depois. Foi de virada. Foi no sufoco. Era o Inter se tornando bicampeão gaúcho.

O tricampeonato colorado foi mais uma das conquistas antecipadas, já que foi campeão dos dois turnos da competição, primeiro ao golear o São Luis de Ijuí, que vinha então com uma das melhores campanhas do estadual. O 5 a 0 na primeira final desconcertou o adversário. No returno, mais uma vez com o maior rival fora de jogada, havia eliminado na primeira fase, o Internacional duelava contra o Juventude, que tirou o Grêmio nas penalidades. Com o Beira-Rio fora de cogitação para a disputa na época, a decisão foi no Estádio Centenário, em Caxias. Um 0 a 0 no tempo normal levava o Inter para uma decisão de pênaltis, a qual venceu por 4 a 3 e então sagrou-se tricampeão estadual em 2013.

O Campeonato Gaúcho de 2014 sofreu com novas alterações, o que favorecia os clubes. Menos jogos, mas ainda sim um calendário extenso. Apenas um turno para decidir o campeão e dessa vez o colorado voltava a duelar contra o seu maior rival. A final do Gauchão de 2014 ficou marcada por ocorrer a primeira vitória em um clássico na nova casa Tricolor. O Alvirrubro gaúcho venceu o Grêmio por 2 a 1, na Arena, gols de Rafael Moura. Na volta, no Centenário, novamente uma vitória colorada, mas desta vez por goleada. 4 a 1 diante do arquirrival e tetra garantido.

A conquista do penta foi também diante do maior rival. O colorado fechou a primeira fase com a melhor campanha geral, logo, decidiria em casa numa possível final. Pelo caminho ficaram Cruzeiro-RS e Brasil de Pelotas, o qual terminou como campeão do interior, o Grêmio eliminou o Juventude na semi e nas quartas o Novo Hamburgo. Na primeira partida, um 0 a 0 na Arena do Tricolor deixava tudo em aberto para o jogo de volta. Nilmar e Valdívia carimbaram o passaporte do título, enquanto Giuliano descontou para o rival. A equipe gremista pressionou e não foi pouco, mas a equipe comandada por Diego Aguirre segurou o resultado.

E na última conquista do maior campeão gaúcho, o Juventude, depois três anos voltava a uma final, mas dessa vez não era de apenas um turno. Enquanto os críticos apontavam o Grêmio como candidato a conquista, as equipes chegaram as finais como belíssimas campanhas, vide o São José, eliminado pelo colorado nas semis do campeonato. O Ju havia batido o Tricolor e chegava confiante em busca de um bicampeonato. Mas o colorado se impôs durante os dois jogos e se tornou hexacampeão. Na serra, 1 a 0. No Beira-Rio, 3 a 0.

Em 2017, em meio ao caos da queda para a Série B do Campeonato Brasileiro, o Internacional chegou a mais uma final. É a primeira vez que o Estadual não terá ao menos uma equipe da A disputando a finalíssima. Após uma campanha fraca na primeira fase, o Inter cresceu na reta final. O Cruzeiro-RS, que terminou com a segunda melhor campanha foi o adversário das quartas. Já havia vencido o colorado na primeira fase, em pleno Beira-Rio, mas o alvirrubro gaúcho mostrou sua força e venceu as duas partidas. Nas quartas veio o Caxias, e após duas partidas de igual para igual, o Inter passou nas penalidades. Do outro lado tem o Novo Hamburgo, que tem nada mais, nada menos, do que a melhor campanha da competição e assim como os grenás, vem jogando o fino da bola.

Se o Inter almeja tanto o hepta, vai precisar tomar cuidado com o "Nóia", pois já foi derrotado no Beira-Rio pelo adversário nesse Campeonato Gaúcho. A decisão nos reserva grandes surpresas! Até domingo, caro leitor!