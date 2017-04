Sucesso nos pênaltis: Inter passou por três decisões no ano até chegar à final do Campeonato Gaúcho

Inter passou por três decisões até chegar à final do Campeonato Gaúcho (Foto: Divulgação/ Internacional)

Foram três decisões através de penalidades máximas vivenciadas pelo Internacional neste primeiro turno, sendo ambas decisivas para a equipe. A primeira marcou a conquista da Recopa Gaúcha, na sequência veio a partida classificatória diante do Corinthians pela quarta fase da Copa do Brasil e, por último, o ingresso à final do Campeonato Gaúcho, diante do Caxias.

Esses três duelos foram marcados pela eficiência e confiança colorada nas cobranças dos pênaltis. Começando pelo embate diante de um clube do interior do RS, Ypiranga de Erechim, trata-se da primeira conquista vermelha no ano. Durante a partida, equipe não conseguiu sair do empate no Colosso da Lagoa e o placar foi decidido com a ajuda das penalidades. na sequência de cinco cobranças para cada lado o Inter marcou com D’Alessandro, William, Valdívia e Léo Ortiz. Sendo que, Éder e Márcio Lima, desperdiçaram para o Canarinho. Inter vencedor na recopa gaúcha.

Pela quarta fase da Copa do Brasil era o momento de enfrentar um de seus maiores rivais no futebol brasileiro, o Corinthians. E, como em qualquer clássico, a vontade de vencer esteve presente entre os atletas que lutaram até o apito final pelo resultado, o qual foi encerrado no placar de 1 a 1. Na disputa dos pênaltis, estavam ocupando o mesmo espaço dois grandes elencos da atualidade e, como consequência disso, um simples erro acabou por culminar na eliminação paulista.

Apesar de tratar-se de um clássico nivelado, a efetividade esteve ativa pelo lado vermelho. O Inter decidiu com Brenner, Valdívia, Cuesta e Diego. Desperdiçou com William e Léo Ortiz. Contudo a classificação veio logo adiante quando, Jadson, Jô e Fágner marcaram para o Corinthians, mas Maycon e Marquinhos Gabriel pararam nas mãos de Lomba. Por último, Arana bateu direto para fora. Inter classificado.

Pela semifinais do Campeonato Gaúcho diante do Caxias, sem poder contar com Lomba lesionado nos primeiros minutos de partida, Antonio Carlos foi intimado a lançar o garoto Keiller na equipe principal. Determinado, atleta mostrava-se confiante e pronto para tal decisão. Foi quando, no fim do primeiro tempo o Caxias deixou sua marca com Júlio César, deixando assim a complicada missão para os colorados, não levar gols.

Na segunda etapa o Inter cresceu na partida, conseguiu pressionar o adversário com D'Alessandro em um belo tento de falta e na chegada de Brenner que bateu rasteiro no canto inferior direito de Lúcio. Tudo parecia tranquilo para o lado colorado, porém, após lance certeiro do adversário, Marlon foi derrubado por Léo Ortiz e Daniel Bins marcou o pênalti.

Tratava-se de um lance decisivo, caso o Caxias convertesse esse fator poderia findar na eliminação do Inter. Contudo, o garoto oriundo das categorias de base não se intimidou e defendeu no tempo normal. Sendo ambas as equipes pouco efetivas nos minutos iniciais, o embate foi para as penalidades.

Cinco cobranças para cada lado: D'Alessandro, Cuesta, Valdívia marcaram as primeiras três para o Inter. Na terceira cobrança do Caxias, Marlon bateu rasteiro no canto esquerdo e Keiller defendeu. Na sequência, Nico acertou o canto inferior, Júlio César até ampliou, mas não foi o bastante para parar Diego, autor da classificação colorada.

Para a final, o Internacional leva consigo uma boa carga de experiências para tal situação. A efetividade, a firmeza tanto dos atletas como dos goleiros, pode ser citado como um fator a mais para carimbar o Hepta Campeonato diante do Novo Hamburgo.