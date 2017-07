Internacional mantém tabu favorável, derrota Brasil de Pelotas fora de casa e ingressa no G-4

INCIDENCIAS: PARTIDA VÁLIDA PELA 10ª RODADA DA SÉRIE B DO CAMPEONATO BRASILEIRO, DISPUTADA NO ESTÁDIO BENTO FREITAS, EM PELOTAS-RS

A tarde deste sábado (24) foi de alívio ao torcedor e é claro para o grupo de jogadores e diretoria colorada. O Internacional voltou a jogar bem e derrotou o Brasil de Pelotas em pleno Estádio Bento Freitas e retornou ao G-4 da Série B do Campeonato Brasileiro 2017. Fabinho foi autor do gol da vitória rubra ainda na primeira etapa. Com o resultado, o Inter segue há 21 anos sem perder para o rubro-negro pelotense e amplia a quantidade para 17 jogos nesse período.

Com o trunfo, o colorado manteve a melhor campanha como visitante na Série B. Agora são três vitórias, dois empates e apenas uma derrota em seis partidas. No geral, o Internacional chega aos 17 pontos, ocupando provisoriamente a terceira posição, já que pode ser ultrapassado pelo Guarani que recebe o Náutico logo mais. O Xavante permanece com 14 pontos e despenca para nona posição.

Primeira etapa de domínio colorado

Mesmo jogando no Bento Freitas, quem se sentiu em casa foi o Internacional que levou 16 segundos para dar o primeiro susto ao goleiro Marcelo Pitol. Após uma saída de bola errada, Charles testou obrigando o goleiro Xavante a espalmar pela linha de fundo. O domínio colorado prosseguiu durante toda a primeira etapa. Aos 15 minutos Sasha perdeu uma chance incrível, cara a cara com Pitol acabou finalizando pra fora.

O Brasil sentiu demais os sete desfalques e sequer chutou uma bola pro gol no primeiro tempo, lá trás, Pitol salvava a equipe por mais duas oportunidades em chutes de Charles e Sasha. Porém aos 38 minutos após boa jogada trabalhada, D'Alessandro serviu Fabinho que chutou cruzado e abriu o placar para o Internacional.

Brasil tenta crescer, mas melhores chances são do Inter

Disposto a empatar a partida o Brasil voltou com uma postura diferente na segunda etapa, tentando colocar o Internacional em seu campo de defesa, porém com menos de um minuto Eduardo Sasha de cabeça quase ampliou o placar. Aos 21 minutos D'ale de fora da área por muito pouco não fez o seu.

A primeira chegada com perigo do Xavante saiu somente aos 24 minutos com Lincom de cabeça, após cruzamento na área o atacante do Brasil subiu mais que toda a zaga colorada e cabeceou pra fora, foi a melhor chance Xavante na partida.

Nos minutos finais, desesperado pela vitória, o Brasil foi pra cima e deixou o contra ataque para o Inter, que empilhou chances claras de gol. Cirino e Diego que entraram na segunda etapa, perderam no mínimo uma chance cada um. Cirino livre chutou e obrigou Pitol a fazer um milagre, Diego teve tempo para dominar a bola e acertar a trave. Aliás, o garoto teve atuação louvável, criou varias oportunidades ao colorado. Numa delas ele quase marcou um golaço de fora da área.

Apesar das várias chances, a partida prosseguiu com o placar mínimo de 1 a 0, que garante uma semana de paz no Beira Rio, acima da vitória o colorado conseguiu uma atuação competente dentro de campo e voltou ao G4 da Série B. No próximo sábado o colorado recebe o Boa Esporte no Beira Rio, o Xavante viaja até Minas para encarar o América-MG também no sábado.