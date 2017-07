Novamente pressionado, Internacional recebe Oeste para seguir perseguição ao G-4

INCIDENCIAS: Partida Válida pela 17ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro 2017, no Estádio Beira Rio.

O Internacional recebe o Oeste pela 17ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. O jogo ocorre às 21h30 desta terça-feira (25), na noite de abertura da rodada do certame. Sem vida fácil no torneio, o Colorado sabe da necessidade de vitória para seguir perseguindo o G-4 e os líderes da competição nacional. Após a derrota para o Vila Nova, o estádio Beira-Rio chegou a receber novas estruturas para evitar protestos violentos dos torcedores.

Pelo lado do Oeste, a equipe que mais soma empates na competição, o time do técnico Roberto Cavalo quer manter um status de arrancada. No último resultado, bela vitória por 3 a 0 sobre o Juventude, um dos melhores da Série B até aqui. A ideia é surpreender o Inter em plena casa colorada.

Inter com necessidade de triunfo para acalmar ânimos

O Inter não consegue engrenar na competição da Série B. Até o momento, oscila entre vitórias, empates e derrotas. O Colorado até conquistou o resultado positivo no final do jogo polêmico diante do Luverdense, mas voltou a perder no final de semana, diante do Vila Nova, em Goiás. A má atuação fez o técnico Guto Ferreira estar inserido na zona de risco, podendo deixar o cargo caso haja novos resultados indesejáveis.

Ao mesmo tempo, ressalta-se que o Colorado segue próximo ao G-4. É o sexto colocado, dois pontos atrás do próprio Vila Nova. Para o jogo desta noite, diante do Oeste, existe a possibilidade da estreia do meio-campista Camilo. Mesmo que não inicie, o ex-botafoguense pode se fazer presente em entrada no segundo tempo. Além dele, o atacante Leandro Damião também foi apresentado oficialmente para reforçar o time nessa difícil caminhada no torneio nacional.

Com Fabinho deslocado para lateral-direita, o provável colorado no estádio Beira-Rio para encarar o adversário de Itápolis tem os jogadores: Danilo Fernandes; Fabinho, Danilo Silva, Klaus e Uendel; Charles, EdenIlson, Felipe Gutiérrez (Camilo) e D'Alessandro; Nico López e William Pottker.

Se a situação é de tensão na Série B, Inter e Oeste se enfrentaram uma vez na história e foi no começo do ano. Pela Copa do Brasil, o Colorado venceu o jogo por 4 a 1 e seguiu adiante na competição de mata-mata. O torcedor espera uma atuação consistente como a da ocasião para um novo triunfo sobre o rubro-negro paulista.

Oeste aposta em sequência de vitórias, mas segue sem vencer fora

Três jogos sem derrotas. E nisso que o Oeste aposta para somar mais três pontos diante do Internacional. Mas tem um embaraço nesta história: A equipe paulista ainda não conseguiu vencer longe de casa nesta Série B. Fato que talvez atrapalhe o planejamento da equipe alvirrubra. Além de um desfalque. O zagueiro Joílson está fora devido a uma lesão.

Porém, o fato da invencibilidade de três partidas ajude o clube de Barueri. Para este confronto, o time de Roberto Cavalo tem um reforço de peso e que conhece bem o Inter: Wilson Mathias. O volante já passou pela equipe gaúcha e sabe bem o que vai encontrar pela frente. Com 33 anos, Mathias deixou o Inter em 2012. Após sair do Colorado, passou pelo futebol mexicano, e retornou ao Brasil. O atleta demonstrou máximo respeito ao Inter, mas quer jogar a partida desta terça-feira.

“Existe um respeito muito grande com o Inter, fui campeão da Libertadores jogando lá, então o respeito tem que existir. Mas agora estou no Oeste e tenho que honrar a camisa desse clube, assim como fiz nos times que eu já passei. Jogar no Beira-Rio é difícil, mas nós temos que jogar com inteligência. Nosso objetivo é sair da partida sem tomar gol, sabemos da pressão, mas faremos de tudo para conseguir o resultado positivo”, exaltou Mathias.

Um dos principais nomes da defesa do Oeste-SP, além de capitão, o zagueiro Leandro Amaro vive com o clube um de seus melhores momentos na Série B. O defensor projeta um confronto complicado diante do Internacional. O fato de Guto Ferreira estar pressionado no comando da equipe colorada, Amaro prevê uma partida à ser resolvida nos detalhes.

“Contra o Inter vai ser um jogo muito difícil, e muito disputado. Jogar no Beira-Rio sempre foi e sempre vai ser complicado. Acredito que o time que errar menos, vai sair vitorioso. Estamos confiantes que podemos fazer um bom jogo e se Deus quiser, sair com o resultado positivo”, avalia.