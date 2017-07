De volta ao G-4: jogadores do Inter comemoram vitória sobre Oeste: "Fomos consistentes"

Foto: Ricardo Duarte/Internacional

O Internacional venceu o Oeste na noite desta terça-feira (25), no estádio Beira-Rio. A partida era válida pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro Série B e terminou com o placar de 2 a 0. Os gols foram marcados por Eduardo Sasha e Uendel.

A vitória deixou o Inter na zona de classificação para a Série A. O time está na quarta colocação da tabela, com 27 pontos conquistados. Após o término do confronto, os jogadores e o técnico colorado analisaram a partida.

William Potker analisou a partida e também ressaltou a sequência sem derrotas dentro de casa. O atacante disse que é momento de pensar no futuro.

“É uma vitória importante. Também é importante frisar os três jogos sem perder dentro de casa, com duas vitórias e um empate. Deixamos a desejar no último jogo contra o Vila Nova, mas agora é pensar daqui pra frente. Fizemos um grande jogo, eles tiveram só uma oportunidade de gol, fomos consistentes.”

O jovem Charles enalteceu a determinação da equipe para conquistar a vitória, mas ponderou: “Ganhamos, mas temos que melhorar muito. Sabíamos que tínhamos que vencer, às vezes não dá na qualidade, tem que ser na vontade.”

Edenílson também demonstrou cautela ao falar da vitória. O atleta lembrou a importância de seguir conquistando bons resultados: “Conseguimos vencer, mas não vai adiantar se não conseguirmos uma sequência. Espero que esse tenha sido o primeiro passo nessa nova caminhada.”

Autor do segundo gol do Internacional, Uendel ressaltou as boas atuações da equipe em partidas anteriores e se mostrou otimista quanto ao futuro na competição. “Tivemos uma boa atuação, contra Criciúma e Luverdense também foram, a diferença é que hoje a bola entrou mais cedo. Muito bom poder vencer, espero que seja uma vitória de mudança de fase. Vamos torcer para ficar no G4 até o final da rodada”, falou.