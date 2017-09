Exame apresenta lesãona coxa direita e D’Alessandro vira dúvida contra o Juventude

D'Alessandro durante o jogo-treino contra o Cruzeiro-RS (Foto: Divulgação / Internacional)

O Internacional ganhou uma nova preocupação para o confronto deste final de semana contra o Juventude. O clube informou na tarde desta segunda-feira (04), que o meia D’Alessandro foi diagnosticado com um edema na coxa direita. O jogador será reavaliado durante a semana para saber se terá condições de jogar em Caxias.

O problema do camisa 10 apareceu no último sábado (02). Durante o jogo-treino diante do Cruzeiro (Vitória por 3 a 1), o jogador deixou o campo mais cedo com dores na coxa direita. Em seu lugar, entrou o garoto Juan, que marcou um gol e deu uma assistência. Assim, surge com um dos candidatos à vaga, caso o gringo não possa atuar.

O reserva imediato de D’Ale, Camilo, faz trabalho especial e também não treinou, assim como Victor Cuesta e Alex Santana. Dessa forma, o garoto pode ganhar uma chance entre os titulares, ainda mais, depois do destaque no jogo-treino. Por outro lado, Nico López voltou aos treinos e está liberado para jogar.

Outros desfalques confirmados são Rodrigo Dourado, suspenso com três cartões amarelos, Charles entrará em seu lugar. O zagueiro Danilo Silva, com lesão no tornozelo direito. E Felipe Gutiérrez, que está a serviço da seleção chilena. Guto Ferrreira agora terá de resolver todos os problemas e encaixar um time.

Com isso, o capitão colorado passa a ser dúvida para o confronto deste sábado (09), quando o Internacional viaja a Caxias do Sul em defesa da liderança com 42 pontos, e encara o Juventude pela 23ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. O jogo está marcado no Alfredo Jaconi, às 16h30.