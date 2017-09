Guto se contenta com atuação contra América-MG: "Superior a muitas partidas da Série A"

Divulgação / S.C. Internacional

O comandante colorado estava satisfeito no final do jogo. Apesar do placar magro, 2 a 1, Guto Ferreira gostou do que viu, não só da parte colorada, também do time mineiro. "Se bobear, a partida de hoje foi superior a muitos jogos da Série A", definiu.

O treinador colorado ainda falou que essa vitória é mais um passo grande para o objetivo a ser conquistado, mas que é preciso manter o que vem sendo apresentado para que o time não relaxe e diminua a intensidade. Guto ainda falou sobre Nico López, que entrou na etapa complementar e mudou a história da partida marcando o gol da vitória para os colorados:

"Ele tem condição de ser titular. Mas às vezes, se eu começar a utilizá-lo de cara, posso perder a arma. E ela pode não resolver da maneira que resolve quando entra. Não estou dizendo que não vou utilizar. Mas nós precisamos de jogadores como o Nico, como o Camilo, entrando como estão entrando. Isso é trabalho de equipe. Importante é ter banco. Temos uma sequência de jogos intensos, com risco de lesões" — concluiu.

Líder isolado da Série B, o próximo confronto do colorado já é no sábado contra o Santa Cruz, de novo no Beira-Rio, às 16:30. E Guto pretende poupar alguns titulares, vendo que na próxima terça-feira tem outro confronto pelo campeonato. — Vai depender do departamento de fisiologia. Indiretamente, eles começam a escalar a equipe. Se jogar mais duas partidas com essa intensidade, começa a correr riscos — disse o treinador.