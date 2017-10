Internacional almeja vitória sobre Boa Esporte para ficar mais próximo da Série A

Na noite desta terça-feira, o Internacional encara a equipe do Boa Esporte, em Varginha. A equipe terá desfalques importantes. Entre eles: Edenilson e Eduardo Sasha, suspensos, e Leandro Damião que se recupera de um desconforto muscular.

O técnico Guto Ferreira testou algumas alternativas para substituírem estas peças. Nico López e Camilo entrarão na equipe no lugar de Sasha e Damião. Já para a vaga de Edenilson, a surpresa é o jovem Jéferson, atleta do sub 23 do clube, que se destacou nos treinamentos da semana e deverá ir para o jogo.

"A única projeção que fazemos é vencer jogo a jogo, buscando sempre os três pontos. No pós jogo, analisamos a situação que estamos na tabela. A cada vitória ficamos mais perto do nosso objetivo, então temos que buscar vencer em Minas", afirma Guto Ferreira.

Uma provável escalação colorada, diante dos últimos treinos, seria: Danilo Fernandes; Cláudio Winck, Danilo Silva, Victor Cuesta e Uendel; Charles, Nico López, Jéferson, Camilo e D’Alessandro; William Pottker.

A lista de relacionados para o jogo em Varginha conta com Alemão, Camilo, Charles, Cláudio Winck, Cuesta, D’Alessandro, Daniel, Danilo Fernandes, Danilo Silva, Felipe Gutierrez, Fernandinho, Iago, Jéferson, Juan, Léo Ortiz, Marcelo Lomba, Nico López, Roberson, Thales, Uendel, Valdemir e William Pottker.

Do lado dos mineiros, o provável Boa Esporte tem: Fabrício; Igor, Caíque, Douglas Assis e Paulinho; Diones, Geandro, Radamés (Lucas Hulk) e Thaciano; Gil (Reis) e Wesley. Contra o rebaixamento, o Boa só venceu uma partida das últimas oito. No primeiro turno, porém, surpreendeu o colorado com vitória por 1 a 0 no estádio Beira-Rio. Na última rodada, perdeu para o lanterna ABC, que está virtualmente rebaixado.

O Colorado tenta mais uma vitória para se consolidar de vez no topo do campeonato e também para ficar mais perto do acesso a Série A de 2018.