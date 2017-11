Danilo Fernandes desabafa após vinda do acesso: "Temos que honrar e buscar coisas maiores"

(Foto: Ricardo Duarte / Divulgação / Internacional)

O Inter garantiu seu acesso matematicamente para a Série A na noite de terça-feira (14) contra a equipe do Oeste, na Arena Barueri, após empatar por 0 a 0. Os jogadores colorados comemoram e desabafaram por terem conseguido o objetivo. Um deles foi o capitão D’Alessandro.

"Eu nunca desisti. Ainda bem que tive o Inter no meu caminho. Não tinha como dar as costas nesse momento", desabafou o gringo sobre lágrimas. Na sua rede social, ele ainda escreveu um texto sobre esse momento:

"Boa noite, colorados... atingimos nosso objetivo. Foi com dedicação, sofrimento, mais complicado do que gostaríamos, mas recolocamos o Inter no seu lugar (...) Vamos precisar ainda mais de cada torcedor no momento de reconstrução e de não deixar nosso Inter nunca mais passar por isso", escreveu o capitão em suas redes sociais.

Danilo Fernandes também desabafou demais após a partida. Ele que estava no elenco de 2016 quando o colorado foi rebaixado. — Essa camisa é muito pesada, não temos que simplesmente chegar em 2018 e cumprir tabela nos campeonatos. Temos que brigar por títulos. Nós representamos um time campeão mundial, e temos que honrar isso e buscar coisas maiores — disse o arqueiro.

Próximo jogo do Inter é no próximo sábado, contra o Goiás, em Goiânia. Está quatro pontos atrás do primeiro colocado América-MG. Precisa vencer seus compromissos e torcer por tropeço do Coelho de Belo Horizonte. Os mineiros enfrentam o Londrina fora de casa e encerram a participação diante do CRB.