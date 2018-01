Com futuro indefinido, Anderson, Seijas e mais seis jogadores se reapresentam no Internacional

Foto: Ricardo Duarte / S. C. Internacional

A tarde da última segunda-feira (8) foi marcada pela reapresentação de oito jogadores do Internacional que estão fora dos planos de Odair Hellmann para a sequência da temporada. Além dos meias Anderson e Seijas, o Inter ainda vai buscar um novo destino para o zagueiro Alan Costa, os volantes Fernando Bob, Silva e Eduardo Henrique e os atacantes Taiberson e Marquinhos. Os atletas estavam por empréstimos em outras equipes do futebol brasileiro.

A direção do Internacional alega que ainda não recebeu nenhuma proposta pelos jogadores. O objetivo do clube é reduzir a folha salarial no final do mês. Caso o Inter consiga negociar esses atletas, terá uma redução de R$ 1,5 milhão em seu caixa. Enquanto isso, o grupo treinará separado do restante do elenco, realizando apenas atividades físicas.

Foto: Alexandre Lops / S. C. Internacional

O principal caso é o do meia Anderson, que está no clube desde 2015. O jogador foi contratado ainda na gestão de Vitorio Piffero com um alto salário. Porém, o jogador não correspondeu às expectativas e se quer chegou a se firmar no time titular. A direção do Internacional chegou a se reunir com o atleta para tentar uma rescisão de contrato oferecendo R$ 6 milhões, mas o jogador recusou a oferta e diz não querer sair do clube. Após ser rebaixado com o clube Gaúcho, Anderson foi emprestado ao Coritiba e também terminou a temporada sendo rebaixado para a Série B. O meia de 29 anos tem contrato com o Internacional até dezembro de 2018.

Outro jogador que não conseguiu se firmar na equipe titular do Internacional foi o meia venezuelano Seijas. O meia venezuelano foi trazido pelo Inter em 2016 para suprir a ausência de D’Alessandro, emprestado ao River Plate. Seijas fechou contrato com o Inter por três temporadas e após o rebaixamento do clube para a Série B, foi emprestado para a Chapecoense. No clube de Santa Catarina foram 19 jogos: sete vitórias, dois empates e dez derrotas. Sem sucesso na Chapecoense, Seijas não deve permanecer no Colorado em 2018. A direção do Internacional aposta no sucesso que o jogador teve pelo futebol sul-americano, principalmente quando atuava pelo Santa Fé-COL. A imprensa da Venezuela diz que o Deportivo Táchira tem interesse em Seijas.

Foto: Ricardo Duarte / S. C. Internacional

O Bragantino-SP anunciou interesse pelo volante Fernando Bob para a disputa do Campeonato Paulista, mas o jogador não demonstrou interesse em atuar pelo Massa Bruta. O jogador de 30 anos pode acabar indo para o futebol asiático em 2018. Os demais jogadores que também se reapresentaram hoje ainda não receberam interesse de nenhuma equipe.

O Internacional segue se preparando para a estreia no Campeonato Gaúcho. O Inter encara o Veranópolis no dia 18, às 19h30, no estádio Beira Rio pela primeira rodada do estadual. Até lá Odair Hellmann, treinador da equipe, segue montando a equipe ideal. O volante Patrick, recém chegado do Sport, treinou entre os titulares na manhã desta segunda-feira.