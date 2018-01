Jogo Internacional x Desportiva Paraense AO VIVO online pela Copa SP de Futebol Júnior 2018 (0-0)

10' Brenner cruza na área buscando Netto, mas a defesa afasta o perigo. No rebote Netto é acionado mais uma vez, mas estava em posição de impedimento.

7' Internaciona troca passes tentando achar espaço na defesa da Desportiva-PA

5' QUASE O PRIMEIRO GOL DO INTER! Após cobrança de escanteio a bola sobre com Elias que tenta a finalização. Dieguinho salva em cima da linha, evitando o gol Colorado

BANCO DE RESERVAS DA DESPORTIVA-PA: ALAN, MARANHÃO, THIAGO, MACAPÁ, LEANDRO, RODRIGO E HEULER.

BANCO DE RESERVAS DO INTER COM: KEVIN, WEVERTON, MATHEUS FELIPE, ALAN CARLOS, LUIZ FELIPE, GABRIEL POVEDO E BRUNO JOSÉ.

1' Cobrança de falta não levou perigo. Bola nas mãos de Carlos Miguel.

0' Desportiva-PA já tem a primeira falta. Vem bola na área do Inter!

0' Bola rolando em Osvaldo Cruz.

ESCALAÇÃO DA DESPORTIVA-PA: Lucas Mocorongo; Dieguinho, Paulo, Léo e Laílson; George, Felipe, Paragominas, Dan e Brown; Alex. Técnico: Walter Lima.

ESCALAÇÃO DO INTERNACIONAL: Carlos Miguel; Leandro Córdova, Victor, Roberto e Eduardo; Vinícius, Juliano e Elias; Netto, Brenner e Richard. Técnico: Fábio Matias.

14:56 | A arbitragem da partida fica por conta de Danilo da Silva, auxiliado por Rodrigo Crosara e Ricardo Busette.

14:53 | Equipes vão entrando no gramado para a execução Hino Nacional Brasileiro.

Boa tarde torcedor que navega pela VAVEL Brasil! Acompanhe agora o minuto a minuto da partida entre Internacional x Desportiva Paraense, válida pelas oitavas de final da Copa SP de Futebol Júnior. A bola rola às 15h no estádio Brenão, em Osvaldo Cruz. Fique ligado conosco!

A única derrota da Desportiva Ferroviária na Copinha foi diante da Penapolense, por 2 a 0. Na terceira fase as equipes estiveram frente a frente de novo. Desta vez quem levou a melhor foi o time paraense, que venceu por 1 a 0 e continuou na competição.

A terceira fase foi marcada por reencontros. O Inter voltou a vencer o Boavista-RJ. Na fase de grupo os gaúchos venceram por 2 a 0. No segundo jogo o Colorado aplicou um 5 a 1 e se garantiu nas oitavas de final da competição.

A Desportiva Paraense empatou em 2 a 2 com o Marília nos 90 minutos e nos pênaltis também venceu por 4 a 3.

Na segunda fase as equipes sofreram um pouco mais para se classificar. O Internacional empatou em 1 a 1 no tempo normal e venceu o XV de Jaú nos pênaltis por 4 a 3. Carlos Miguel, goleiro do Inter, defendeu duas cobranças.

A equipe gaúcha foi melhor na fase de grupos e avançou com 100% de aproveitamento. Já a equipe do Pará estreou na Copinha com uma derrota, mas venceu os dois jogos seguintes e avançou para a segunda fase na segunda colocação, com 66.7% de aproveitamento.

Internacional e Desportiva Paraense se enfrentam nas oitavas de final da Copinha.

A Desportiva Paraense chegou até as oitavas de final da Copinha após três vitórias, um empate e uma derrota.

O Internacional chega nas oitavas de final da Copa São Paulo de Futebol Júnior após quatro vitórias e um empate.