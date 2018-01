Com reservas, Inter encara Novo Hamburgo em busca da segunda vitória no Campeonato Gaúcho

INCIDENCIAS: Partida válida pela segunda rodada do Campeonato Gaúcho 2018, sendo disputada no Estádio do Vale, em Novo Hamburgo/RS

A segunda rodada do Campeonato Gaúcho de 2018 será marcada pelo reencontro de Novo Hamburgo e Internacional, finalistas da última edição da competição. O Nóia tenta se recuperar da primeira rodada, quando perdeu para o Caxias. Mesmo com um time alternativo, o Inter busca a segunda vitória na Gauchão. A partida está marcada para às 17h do domingo (21), no Estádio do Vale.

Novo Hamburgo quer repetir 2017 e seguir invicto diante do Inter

O Novo Hamburgo está bem focado para o duelo contra o Internacional. Beto Campos, treinador da equipe, optou por fechar o último treinamento antes da partida. Após perder para o Caxias na abertura do Gauchão, fora de casa, o Nóia irá buscar ao menos um empate no Estádio do Vale. O principal destaque no Novo Hamburgo deverá ser o retorno do meia e capitão do time, Preto. O jogador ficou de fora da primeira rodada.

“Se trata de um reencontro entre duas equipes que protagonizaram a final da última edição da competição, agora estamos em outra disputa, o campeonato está começando e ambos os clubes querem fazer campanhas boas. Os dois times vem com intuito de buscar o resultado positivo, por isso acredito em uma partida muito intensa e de qualidade”, projetou Beto Campos, treinador do Nóia.

Caso Preto seja confirmado, o Novo Hamburgo entra em campo com: Max; Bindé, Talis, Júlio Santos e Assis; Renan, Diogo Oliveira, Preto (Raphael Toledo), Juninho e Branquinho; Edson Reis.

Internacional chega à Novo Hamburgo com time alternativo

Odair Hellmann, treinador do Internacional, havia previsto ao final da primeira partida que utilizaria rodízio de atletas neste campeonato. “Nós não podemos jogar seis partidas de três em três dias com a mesma equipe”, falou Odair.

Além das mudanças já previstas, o Internacional ganhou um desfalque na última hora. O lateral-esquerdo Uendel saiu mais cedo de campo na última partida do clube e não se recuperou a tempo. O jovem Iago, que entrou bem contra o Veranópolis, deve ser o substituto. O zagueiro Klaus, os meias D’Alessandro e Camilo e o centroavante Leandro Damião não foram relacionados para a partida.

Assim como no Novo Hamburgo, o Internacional também fechou o treinamento antes da partida. Com base nos treinamentos da pré-temporada, o Inter dever ir a campo no esquema 4-2-3-1. As novidades ficam por conta das estreias do volante Patrick e do atacante Roger. O jogador que veio do Botafogo foi o destaque do jogo treino do Inter diante do Lajeadense, marcando três gols. Patrick também não ficou para trás e marcou um gol nessa partida. Nico López é o substituto de D’Alessandro.

Provável escalação do Internacional: Danilo Fernandes; Claudio Winck, Thales (Danilo Silva), Cuesta e Iago; Rodrigo Dourado e Edenílson; William Pottker, Nico Lopez e Patrick; Roger.

A arbitragem da partida fica por conta de Anderson Farias, auxiliado por Fabrício Baseggio e Gustavo Schier.