Internacional e São Paulo se enfrentam na Arena Barueri de olho na final da Copinha

Enquanto o Internacional busca o Penta, o São Paulo tenta o quarto título da Copa São Paulo de Futebol Júnior. Com campanhas semelhantes na Copinha, os dois times se enfrentam na Arena Barueri na noite desta segunda-feira (22). A partida entre gaúchos e paulistas está marcado para às 20h.

O Internacional chega à semifinal com seis vitórias e um empate. Na fase de grupos o Inter foi o líder da Chave 6. A principal dificuldade do Colorado na Copinha foi na segunda fase, quando precisou ir até os pênaltis para eliminar o XV de Jaú. Até o momento o Inter já passou por Boavista-RJ, duas vezes, Capital-TO, Osvaldo Cruz-SP, XV de Jaú, Desportiva Paraense e Santos. Os meninos do Celeiro de Ases marcaram 24 gols e sofreram apenas quatro em sete jogos.

O time comandado por Fábio Matias trabalhou forte na tarde do último domingo (21) visando o duelo contra o São Paulo. Além dos trabalhos táticos e de transições, o treinador do time aproveitou para conversar com seu grupo. Matias quer que a equipe continue competitiva.

Fábio Matias deve mandar a campo a mesma equipe dos últimos jogos: Carlos Miguel; Leandro Córdova, Bruno, Roberto e Eduardo; Vinícius, Juliano, Elias e Richard; Netto e Brenner.

Na primeira fase da Competição o São Paulo venceu os três adversários do Grupo 10: Botafogo-SP, Sergipe e o Cruzeiro-DF. Na segunda fase o Tricolor Paulista mandou a Chapecoense para casa após vencer por 2 a 0. Antes de eliminar o Cruzeiro nas oitavas de final, o São Paulo voltou a vencer o Botafogo-SP. A principal dificuldade da equipe na Copinha foi nas quartas de final. O Tricolor eliminou o Vitória nos pênaltis após empate em 2 a 2.

(Foto: Célio Messias/SPFC)

Até as semifinais foram seis vitórias e um empate, assim como o rival desta segunda. A diferença entre as equipes fica nos gols, marcados e sofridos. O Tricolor marcou 19 gols e sofreu cinco.

“Vai ser mais um jogo duro. O Internacional é uma equipe que vem muito bem na competição, com ataque muito rápido e uma proposta de jogo bem definida. Um clássico do futebol brasileiro, com duas das melhores bases do país. Tem tudo para ser um dos melhores jogos da Copa São Paulo”, projetou André Jardine, treinado do São Paulo.

Provável escalação do São Paulo: Júnior; Tuta, Walce, Rodrigo e Liziero; Cássio, Luan e Igor; Toró, Gabriel Novaes e Antony.