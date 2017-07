Erick segue como dúvida para o Náutico em duelo contra o CRB

Depois de ficar de fora do embate contra o Guarani, Erick ainda corre risco de desfalque (Foto: Clube Náutico Capibaribe / Divulgação)

Após perder mais uma partida pelo Campeonato Brasileiro da Série B, dessa vez para o Guarani, o Náutico voltou aos trabalhos na manhã desta segunda-feira (26), no CT Wilson Campos. Os jogadores titulares realizaram um treino regenerativo, já os reservas, fizeram uma atividade com bola, comandados pelo técnico Beto Campos, que anunciou que os treinamentos de quarta e quinta serão de portões fechados para a imprensa.

A principal notícia foi a ausência do jovem atacante Erick. Destaque do time na temporada, que sofreu uma pancada no ombro no confronto contra o Goiás, pela nona rodada da competição, ficando de fora do último confronto contra o Bugre no sábado passado (24) e agora segue como dúvida para enfrentar o CRB na próxima sexta (30).

Segundo o médico do clube, Renato Paes Barreto, o atleta tem 50% de chance de entrar em campo. Com tempo hábil até o duelo diante dos alagoanos, o Departamento Médico alvirrubro se mostra confiante na recuperação do jogador.

‘’Ele sofreu uma pancada no ombro e deu um edema grande. E apesar de parecer simples, isso dificulta demais na movimentação dele, nos treinos e nas corridas. Medicamos e nesta segunda ele já fez um trote. Vamos avaliar diariamente a evolução da diminuição da dor. Existe uma chance, apesar de ser pequena, de que ele seja vetado. Hoje, a chance de Erick jogar é de 50%. Ainda é dúvida. Se a partida fosse hoje, ele ainda não atuaria, mas até sexta-feira tem um bom tempo para recuperação.’’, declarou o médico.

Erick atuou em oito das dez partidas realizadas pelo Náutico nesta Série B, tendo ficado de fora das derrotas para o Brasil de Pelotas e Guarani, ambas fora de casa. Artilheiro do Timbu no ano com sete gols, o jovem atleta, que já fez 27 jogos no ano, recebeu recentemente uma sondagem oficial do Braga de Portugal, além de ter seu nome especulado a outros clubes do continente europeu.