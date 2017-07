Sem escalação revelada, Náutico se prepara para enfrentar Juventude

Beto Campos comanda treino no CT Wilson Campos (Foto: Comunicação/Clube Náutico Capibaribe)

Após conquistar uma boa vitória fora de casa, contra o ABC, o Timbu volta a campo pela 13º rodada do Campeonato Brasileiro Série B, contra o Juventude, na terça-feira (11), às 21h45, na Arena de Pernambuco. O time vai à busca de três pontos na competição e a primeira vitória do em solo recifense.

Para a partida, o treinador Beto Campos tem a ausência certa do meia Bruno Mota, que está em fase final de recuperação de lesão na coxa esquerda. O jogador deve ficar à disposição para o clássico contra o Santa Cruz, no dia 15 de julho, também na Arena de Pernambuco, pela 14ª rodada.

A dúvida é sobre o atacante Vinícius. O jogador que vem sendo o destaque ofensivo do time ficou de fora da partida anterior, na última terça, por causa de uma lombalgia. Segundo a assessoria de imprensa do clube, o jogador deve voltar a treinar com bola assim que as dores acabarem e seguirá em avaliação. Caso não se recupere, Gilmar deve ser o seu substituto.

Autor do gol da vitória contra o ABC, o atacante Gilmar afirmou que a equipe precisa se impor dentro de casa e aproveitar o apoio da torcida para seguir vencendo.

“São dois jogos na Arena de Pernambuco e agora é somar seis pontos nas partidas para arrancar na competição. Pela nossa situação, temos de ser operários. O momento é delicado e um tem que ajudar o outro. Só assim vamos conseguir as vitórias para respirar na competição”, ressaltou o atacante alvirrubro.

Seguindo a preparação para a partida, serão realizados treinamentos no sábado, domingo e segunda-feira, no CT Wilson Campos. Todos serão fechados para a imprensa.