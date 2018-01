Com futebol sofrível, Náutico empata na estreia da Copa do Nordeste 2018 contra Altos-PI

Placar: Fernandinho (20 min do 1º), Leoni (26 min do 1º), Wallace Pernambucano (29 min do 1º), Dudu Trindade (14 min do 2º).

Náutico enfrentou o Altos-PI, nesta quarta-feira, na Arena de Pernambuco. Os alvirrubros ficaram apenas no empate por 2 a 2 com a equipe piauiense na abertura do Grupo C da competição. O sinal de alerta acendeu para os pernambucanos.

Na maratona de jogos, na sexta-feira, estreia no Estadual contra o América, novamente na Arena (provavelmente com um time alternativo). E no domingo encara o Central, em Caruaru. Pelo Nordestão, o Náutico só volta a campo no dia 7 de fevereiro, contra o Botafogo-PB, em João Pessoa.

PRIMEIRO TEMPO

Quem começou mais à vontade foi o Altos. O time piauiense teve o domínio das ações no início, aproveitou-se dos espaços deixados pela defesa alvirrubra e teve chances de sair na frente logo nos minutos iniciais. Mas foi o Timbu quem abriu o placar, com Fernandinho, aos 20.

Seis minutos depois, após cobrança de escanteio, o zagueiro Leone foi mais rápido que a defesa e cabeceou sem chances para Jefferson. Porém, o Timbu com a jogada pela direita, que resultou no gol do meia Wallace Pernambucano, aos 29, aproveitando rebote da defesa piauiense. Foi o suficiente para descer para o vestiário na vantagem.

SEGUNDO TEMPO

Em cobrança de falta de muito longe, Dudu Trindade mandou no ângulo, sem defesa para Jefferson, voltando a empatar a partida. O Náutico ainda tentou, nos cerca de 30 minutos restantes, exercer um sufoco no adversário, mas faltou força ofensiva.

No final do jogo, o clima esquentou. Jogadores de Altos e Náutico se envolveram em confusão após lance na área do time piauiense. Após os ânimos se acalmarem, o árbitro expulsou um jogador de cada time, Rafael Ribeiro, do Náutico, e Everton, do Altos, além do técnico Waldemar Lemos.