Michel Bastos minimiza críticas e aposta em títulos no Palmeiras

Michel Bastos novo camisa 15 do Verdão ( foto: Divulgação / Ag Palmeiras)

O Palmeiras apresentou nesta tarde de quinta-feira (12) o meia Michel Bastos. O jogador foi contratado depois de rescindir contrato com o rival São Paulo.

Michel minimizou as críticas sofridas no São Paulo e negou ter problemas na época do Tricolor " Ele (Mattos) me conhece bem. Não só pelo lado esportivo, mas pessoal, conhece meu caráter, sabe quem eu sou. Não sei de onde tiraram que eu tinha problemas no São Paulo. Sempre tentei ser um líder, nunca tive problema com nenhum jogador. Me taxaram de polêmico, eu tenho 15 anos de profissão e talvez por causa de um gesto, que eu me desculpei... Enfim, o que aconteceu no São Paulo, não sei se é o caso falar, mas foi uma reação da torcida. No clube sempre fui respeitado, não tenho problema com ninguém, nem com diretoria e muito menos com jogadores."

Michel Bastos elogiou a estrutura do Palmeiras e projetou conquista de títulos “Feliz por poder estar aqui e vestir a camisa de um grande clube, campeão brasileiro e com tantos títulos. O Palmeiras tem uma estrutura hoje que, talvez, nem clubes da Europa podem proporcionar aos jogadores. Tive oportunidades em outros lugares, mas a decisão foi bem rápida. Aqui eu tenho certeza de que tenho todas as possibilidades para ser feliz, uma estrutura sensacional e um grupo qualificado, tudo que eu preciso para ser feliz. Farei a minha parte, e o tempo em que eu estiver aqui que seja de alegrias, títulos e sendo feliz”,

O novo camisa 15 exaltou a sua experiência para a conquista da Libertadores da América “É importante ter jogadores experientes nessas competições. A minha primeira Libertadores foi há dois anos, antes não tinha jogado. Nas duas em que joguei, eu consegui ser decisivo e ajudei da melhor maneira possível. Gosto de competições assim, tive chance de jogar a Champions League por vários anos seguidos. Espero que aqui no Palmeiras não seja diferente. É uma competição gostosa de jogar, tem grandes equipes e jogadores. É uma competição difícil, e, como temos a ambição de ganhar sempre, é bom termos jogadores experientes”

O Palmeiras volta a treinar na tarde desta sexta-feira (13). Será o primeiro treinamento do recém contratado Felipe Melo. Após a atividade o meia Hyoran será apresentado oficialmente.