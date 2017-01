Palmeiras goleia Cruzeiro local na estreia da Copa Santiago de Futebol Juvenil

A 29° Copa Santiago de Futebol Juvenil teve início nesta quinta-feira(12) e, para quem não a conhece, trata-se de uma competição de porte internacional, na qual equipes de dentro e fora do Brasil encaminham seus garotos ao estádio Alceu Carvalho para mostrar seu potencial e dar o ponta pé inicial em suas carreiras.

Organizada pelo Cruzeiro de Santiago, a copinha vem revelando novos atletas desde 1989, sendo reconhecida pela CBF em 1993 e, logo em seguida, pela FIFA no ano seguinte. As partidas são realizadas em sua maioria no Estádio Alceu Carvalho, em Santiago, ou em sub-sedes da região.

O slogan adotado pela competição, "porque as grandes jogadas começam aqui", retrata um pouco de seu vasto histórico de revelações, no qual inclui-se Ronaldinho Gaúcho, Nilmar, Vagner Love, Kleber Gladiador, Rafael Sobis, Alexandre Pato, David Luís, Douglas Costa, entre outros tantos nomes do futebol.

Antes do apito inicial, como de costume, houve o desfile das delegações, trazendo aos gramados as três chaves envolvidas.

Divulgação/ Cruzeiro Santiago

Estiveram presentes junto com a delegação, os mascotes oficiais da Chapecoense, os quais foram ovacionados pelo torcedor.

A cerimônia de abertura foi encerrada com uma singela homenagem a uma delegação em especial, a Chapecoense, devido ao trágico acidente que matou 71 pessoas, a maioria membros do clube. Houve desde apresentações de dança, show de luzes e até coro da torcida em incentivo ao clube.

Para esta edição foram convidados para estarem presentes o famoso Índio Condá e o pequeno mascote Carlos Miguel, o qual, com apenas cinco anos, virou símbolo do clube ao aparecer no estádio com uma bela fantasia de Índio Condá. Em Santiago, o garotinho fez a festa com o torcedor santiaguense.

Palmeiras assume responsabilidade e goleia o time da casa

O Verdão enfrentou a equipe atual campeã e dona da casa e acabou levando a melhor. O time comandado por Paulo Victor Gomes de imediato começou pressionando o Cruzeiro que, logo reagiu e lançou uma bola na trave. Após esta jogada, só deu Palmeiras, que abriu o placar com Luan e ampliou minutos depois com Matheus Neris, abrindo 2 a 0.

No segundo tempo, a raposa começou a melhorar quando, aos 20 minutos, marcou seu gol de honra na partida. Contudo, não foi o bastante para superar o time paulista que, por fim, decretou a vitória com dois gols de pênalti de Caio Cezar. Final em 4 a 1 para o Palmeiras

O Palmeiras volta a campo neste domingo (15), às 19h, diante do C.A. Tubarão, no estádio Alceu Carvalho.