Felipe Melo recusa fama de violento, mas indica  "Se tiver que dar porrada, vou dar porrada"

Felipe Melo novo camisa 30 do Verdão ( foto: Divulgação / Ag Palmeiras)

O Palmeiras apresentou nesta terça-feira (17) o meia Felipe Melo. Em entrevista coletiva, o jogador falou sobre a projeção de títulos no clube, criticou sua fama de jogador violento e elogiou seus novos companheiros.

Felipe Melo contou sobre a conversa que teve com o diretor de futebol Alexandre Mattos e afirmou chegar ao clube para ser um dos principais jogadores "Quando o Mattos me ligou, ele disse que o time estava sendo montado para chegar em todas as competições, não só a Libertadores. Vamos entrar em todas para vencer. Estou muito confiante de que podemos fazer um bom trabalho. Assim como torcedor e diretoria, os jogadores também sonham muito em fazer história aqui dentro. Chego em um plantel que já tem história, que é campeão brasileiro. Já ganhei no Cruzeiro e sei como é gostoso, então quero repetir. O time a ser batido hoje é o Palmeiras. Na época que joguei a Libertadores eu era muito jovem, era coadjuvante. Hoje eu venho como ator principal".

O novo camisa 30 discordou sobre as críticas que recebe pelo número de expulsões na carreira " Muito se fala de expulsão, de cartões, mas se não me engano nos últimos quatro ou cinco anos, foram quatro cartões vermelhos. A cada 50 jogos um cartão vermelho? Acredito que para um meio-campista, encarregado de fazer o trabalho sujo, é até pouco. Muita gente critica por inveja, porque queria ter o Felipe Melo no time... Eu vim para cá para ajudar e ser ajudado. Eu sei que o Palmeiras fez um esforço muito grande para me trazer. Eu me senti importante e sei da minha responsabilidade".

Apelidado de Pitbull, Felipe Melo criticou a fama de ser um jogador violento, porém disse que se for necessário dará " porrada" nos adversários " Acho que essa situação foi criada por vocês da imprensa, de que o Felipe Melo é maldoso, expulso todo jogo. Se não me engano minha média de cartões amarelos é menor que a do Gabriel Jesus no Palmeiras, se não me engano tomo menos vermelhos do que o Fernandinho da Seleção Brasileira. Vi muitos programas que, em vez de passar lances legais, mostravam expulsões de 2010. Ninguém mostrou o passe do Felipe Melo para o Robinho, o título pelo Fenerbahce, os momentos bons. Deixaram para o torcedor do Palmeiras lembrar dos momentos legais, que o Felipe Melo não é só porrada. Se tiver que dar porrada, vou dar porrada. Se tiver que jogar no Uruguai e dar tapa na cara de uruguaio, eu vou dar. Lógico que com responsabilidade, porque não quero deixar o time com menos um".

Melo elogiou o grupo de jogadores do Palmeiras, para ele o grupo foi fundamental para a conquista do Brasileirão de 2016. o meio-campista ainda exaltou Eduardo Baptista, novo treinador do Verdão

"Falei com quatro, cinco jogadores e falaram que o essencial para o título do ano passado foi o grupo. Eu acompanho muito futebol, vi o Brasileiro na medida do possível, e não vi o Palmeiras como melhor elenco, mas vi como melhor grupo. Esse grupo fez o Palmeiras ser campeão, foi o que eu vi. Temos que manter essa união. Se a gente tem um bom grupo, uma união bacana, vamos estar concentrados. O treinador me surpreendeu bastante, tem ideias muito claras, sabe o que fazer". Disse

Jogadores como Michel Bastos e Zé Roberto foram enaltecidos por Felipe Melo "Para mim é uma honra jogar com um cara como o Zé Roberto. Com o Michel eu joguei no Grêmio, jogamos Copa do Mundo juntos. É um cara super profissional. Mas falando do Zé Roberto, é um cara que tem de ser estudado, um cara com 42 anos correndo como está correndo. Eu vi um vídeo outro dia e ele estava a menos de 10 graus correndo. É um caso a ser estudado".

O Palmeiras entra em campo pela primeira vez no ano no próximo sábado (21), em uma partida amistosa contra a Chapecoense, na Arena Condá.