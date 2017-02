Jogo Palmeiras x Botafogo-SP ao vivo AGORA no Campeonato Paulista 2017 (0-0)

Atualiza o conteúdo

Boa tarde, torcedor! Acompanhe agora Palmeiras x Botafogo-SP ao vivo e em tempo real. O jogo marca a estreia das equipes no Campeonato Paulista 2017. A bola rola às 17h (de Brasília), no estádio Allianz Parque. Fique conosco!

Atual campeão brasileiro, o Palmeiras entra como um dos favoritos ao título paulista – campeonato que não vence desde 2008. A equipe mudou de técnico. Cuca deu lugar a Eduardo Baptista, mas a base do time foi mantida. Além disso, novos atletas chegaram, como os badalados Felipe Melo e Alejandro Guerra.

Jogo Palmeiras x Botafogo-SP ao vivo

Já o Botafogo vem de uma má campanha no último Paulistão, quando ficou 4º lugar no seu grupo. No Campeonato Brasileiro da Série C, porém, foi longe. O time encaixou e chegou às quartas de final da competição, ficando perto de faturar o acesso à Série B. A equipe caiu para o ABC de Natal.

Na história do confronto, são 87 partidas entre o Verdão e o Fogão de Ribeirão Preta. O Palmeiras leva vantagem. São 52 vitórias contra 12 do Botafogo, além de 23 empates.

No último encontro das equipes, o Palmeiras levou a melhor e venceu por 2 a 0. O jogo em questão foi, coincidentemente também pela 1ª rodada do Paulistão de 2016. A partida aconteceu no Estádio Santa Cruz, em Ribeirão Preto.

Esta será a segunda vez do Botafogo no Allianz Parque. Em 2015, o Pantera foi até a capital paulista enfrentar o Palmeiras pelas quartas de final do Campeonato Paulista. Com gol de Leandro Pereira, os donos da casa levaram a melhor.

Nesta semana, o técnico Eduardo Baptista divulgou a lista dos 28 atletas inscritos no Campeonato Paulista. Entre as ausências estão o recém-contratado Hyoran, o experiente volante Arouca, e os jovens Rodrigo e Daniel Fuzato.

Jogo do Palmeiras ao vivo em tempo real

A faixa de capitão do time do Botafogo terá um novo dono. Para a partida contra o Palmeiras, o zagueiro Matheus Mancini, de 22 anos, passará a ser o capitão do time. A novidade foi divulgada pelo próprio time, em seu site oficial.

FIQUE DE OLHO Palmeiras: Dudu é o centro das atenções no Palmeiras. Capitão, um dos melhores do último Brasileirão e com moral lá no alto, devido ao gol pela Seleção Brasileira, o camisa 7 do Verdão promete fazer uma ótima temporada e ajudar o time a voltar a conquistar o torneio após nove anos.

FIQUE DE OLHO Palmeiras x Botafogo-SP ao vivo ao vivo: Kaue é figura conhecida nas categorias de base do Palmeiras. O atacante de 20 anos está no Botafogo, mas foi no Verdão que ele mais chamou a atenção. Na equipe sub-20 chegou a formar dupla de ataque com Gabriel Jesus e treinou com o elenco profissional em diversas oportunidades. O jogador fica em Ribeirão Preta por empréstimo até o final do Paulistão.