Após completar 100 jogos pelo Palmeiras, Zé Roberto almeja mais títulos

(Foto: Cesar Greco/Ag Palmeiras/Divulgação)

O experiente Zé Roberto chegou a incrível marca de 100 jogos com a camisa do Palmeiras na vitória por 1 a 0 sobre o Botafogo-SP, no último domingo, no Allianz Parque. A estreia com vitória no Campeonato Paulista ficou ainda melhor para o jogador, que com 42 anos, comemora a marca.

“É um marco importante, acredito que poucos jogadores alcançarão essa marca com a idade que eu tenho. Quando cheguei ao Palmeiras, cheguei com sonhos, objetivos e eu os tenho alcançado. Acredito que, até eu parar, novos objetivos e sonhos irão se concretizar. Ontem atingi uma marca expressiva que ficará marcada para sempre, além dos dois títulos que conquistei pelo clube”, comentou.

Em um pouco mais de dois anos vestindo a camisa do Verdão, Zé Roberto conquistou a Copa do Brasil em 2015 e o Campeonato Brasileiro em 2016, mas ele não quer parar por aí. “Estou muito motivado neste ano, a nossa pré-temporada foi muito forte. Eu acho que estamos muito motivados para ter novas conquistas neste ano”, afirmou.

Símbolo da longevidade no futebol, o jogador disse que sua carreira o surpreendeu: “Há uns oito anos eu tinha feito planos para parar. Em 2006 e 2007, quando voltei ao Brasil, eu tinha meio que me programado para jogar dois anos no Brasil e parar com 35 anos, mas eu percebi que os meus planos foram frustrados. Eu não consegui fazer planos, a minha vida foi direcionada por Deus. Hoje eu estou jogando porque estou feliz, faço o que eu mais gosto, me preparei para isso e me dá condição de eu decidir quando pararei”.

E a cada ano que passa, a cada título conquistado, a trajetória de Zé Roberto vai chegando ao fim. Sobre a aposentadoria, disse: “Eu terei de tomar esta decisão, não deixarei o meu corpo falar por mim. Como o conheço bem, ele vai embora. Eu estou decidido a jogar somente este ano, alcançar os meus objetivos, até porque só falta a cereja do bolo em minha carreira. O bolo já está pronto”, disse, fazendo uma referencia a um possível título da Copa Libertadores.

“Tenho muito orgulho da carreira que construí. Sou um cara muito dedicado, tive de abrir mão de muitas coisas para que eu pudesse alcançar o que eu alcancei. O que estou vivendo hoje é fruto de tudo o que eu construí durante os anos. A partir do momento que eu entendi que o meu corpo é o meu instrumento de trabalho, passei a cuidar dele. Isso foi muito positivo, eu estou colhendo o que plantei. O que me ajudou muito nessa longevidade foi nunca ter tido uma lesão grave também”, finalizou.