Palmeiras consegue virada histórica contra Peñarol e fica próximo de classificação

Nesta noite de quarta-feira (27), o Palmeiras foi até o Uruguai, em Montevidéu, para realizar a partida de volta contra o Peñarol na fase de grupos da Copa Libertadores da América. O Verdão conseguiu, de forma heroica, uma vitória por 3 a 2 de virada. Com o triunfo, o Palmeiras está praticamente classificado para a fase de mata-mata; o time paulista só precisa somar mais um ponta para consolidar a classificação.

Já o Peñarol, que até então somou apenas três pontos, está em situação delicadíssima, já que, além de vencer todos os jogos que disputar, tem de torcer para uma série de combinações de resultados para conseguir avançar às oitavas de final da Libertadores.

Primeiro tempo e apagão do Palmeiras

Logo de inicio era perceptível que o Verdão tinha proposta de envolver o Peñarol e tentar arrancar um golzinho, porém, não foi isso que vimos na primeira etapa. Os argentinos dominaram o meio campo enquanto os Palmeirenses colaboravam errando muitos passes, e a equipe brasileira logo foi punida pelos erros. Logo aos 12 minutos, Affonso deixa mina no chão e conclui um cruzamento vindo da direita direto para o fundo das redes. 1 a 0.

Após o gol a partida que tinha tudo para mudar de aspecto, continuou exatamente igual, o esquema proposto por Eduardo Baptista não estava sendo bem recebido pelos jogadores que pareciam estar perdidos em campo, apesar das tentativas da equipe brasileira o melhor time ainda era o Peñarol, e isso foi provado aos 39 minutos. Após novo cruzamento vindo da direita, Petrik tenta finalizar para o gol mas não consegue, porém a bola sobra para Junior Arias definir com um bonito voleio e colocar 2 a 0 no placar.

Segundo tempo, e a redenção alviverde

No segundo tempo a estrela de dois Palmeirenses brilhou, a primeira do treinador Eduardo, que fez uma dupla substituição tirando Egídio e colocando Tchê Tchê e sacando Vitor Hugo para dar lugar a William. E o time do Palmeiras simplesmente mudou no segundo tempo, diria até que com uma velocidade e intensidade inacreditáveis, o resultado veio logo aos 3 minutos. Após cruzamento de Jean, Borja divide de cabeça e a bola sobra para William, que a protege, levanta e bate bonito para colocar a bola no ângulo do goleiro Guruceaga. 2 a 1.

Depois do gol o time do Palmeiras simplesmente tomou conta do jogo, a superioridade que ora fora do Peñarol, agora estava totalmente do lado alviverde, e o empate não demorou a vir, apenas 14 minutos após o primeiro gol. Jean vê movimentação e Mina na ponta esquerda, cruza de muito longe e manda exatamente na cabeça do zagueiro, que cabeceia com perfeição para o fundo das redes, empatando o jogo em 2 a 2.

E pra quem está pensando que a virada veio com dificuldade, ou que os argentinos acordaram pro jogo, estão muito enganados. O jogadores do Palmeiras perceberam que o momento psicológico do Peñarol não era bom e continuaram a pressionar, e aos 27 minutos, apenas 10 minutos após o 2° gol, Guerra tem espaço e manda uma bomba para o gol, o arqueiro ainda conseguiu espalmar para o lado direito, mas Jean chegou na sobra, cruzou rasteiro para William ter o trabalho apenas de empurrar para o fundo das redes. 3 a 2, e a virada e a vitória aconteceram!

Final de partida lamentável

Como já era previsto caso o Palmeiras conseguisse um resultado favorável jogando no Uruguai, logo após o apito final do Juiz, os jogadores do Peñarol imediatamente partiram pra cima dos jogadores do Palmeiras, com grande foco em Felipe Melo, após tentar sair correndo de campo, o volante palmeirense foi perseguido por jogadores do Peñarol e em certo momento da confusão desferiu um soco na face de um dos jogadores que o perseguia.

Após isso, a confusão se intensificou. O volante palmeirense se refugiou atrás de policiais que estavam em campo e atrás de companheiros de campo, tanto da comissão técnica como também de outros jogadores.

Foi relatado por vários jogadores do Palmeiras que toda a equipe do Peñarol teria armado de forma premeditada a confusão, já que pouco tempo antes da baderna o portão que dava acesso aos jogadores do Palmeiras ao vestiário foi trancado.

E após toda a confusão do campo chegar ao fim, uma outra briga entre torcedores do Peñarol e do Palmeiras se formou nas arquibancadas. Os torcedores uruguaios tentavam a todo custo invadir o setor onde a torcida Palmeirense estava, enquanto a torcida visitante conseguiu, durante muito tempo, conter o avanço dos donos da casa porém em certo momento teve que se refugiar em outro setor.

E não foi apenas isso que aconteceu nas duas torcidas. No fim do primeiro tempo uma bomba foi tacada nos torcedores do Palmeiras e a policia teve que conter a confusão.