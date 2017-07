Jogo Barcelona x Palmeiras AO VIVO online pela Copa Libertadores (0-0)

Google Plus

​Boa noite a você que acompanha a VAVEL Brasil! Hoje iremos torcer juntos na partida entre Barcelona x Palmeiras ao vivo na Copa Libertadores. A transmissão começará na hora da partida, às 16h, aqui na VAVEL Brasil. Fique conosco aqui!

O Barcelona é atualmente o vice-colocado do Campeonato Equatoriano, com 37 pontos ganhos em 21 partidas disputadas.

O mistério fica por conta da escalação do Verdão: será que joga Miguel Borja ou Willian?

Neste ano, o time de Guayaquil já surpreendeu outro brasileiro: o Botafogo. Em pleno Engenhão, o rápido time do técnico Guillermo Almada venceu por 0x2.

Contra equipes equatorianas, o Verdão tem retrospecto de 14 jogos: nove vitórias, dois empates e três derrotas, com aproveitamento de 69%

Jogo Palmeiras ao vivo

FIQUE DE OLHO Barcelona x Palmeiras: A dupla de ataque do time equatoriano, Jonathan Álvez e José Ayoví, já causou terror na zaga do Botafogo. Mina e Dracena terão de se cuidar com a velocidade de ambos!

FIQUE DE OLHO Barcelona x Palmeiras: Destaque do time, Dudu é hoje o jogador mais perigoso do Palmeiras. Com velocidade e grandes arrancadas, ele pode fazer a diferença em Guayaquil

O último confronto entre Palmeiras e Barcelona-EQU aconteceu em 1959, quando o Verdão venceu por 4x1, em Guayaquil.

Palmeiras fora de casa na Libertadores:

Atlético Tucumán 1x1

Peñarol 2x3

Jorge Wilstermann 3x2

Barcelona em casa na Libertadores:

2x1 Atlético Nacional

1x1 Botafogo

0x3 Estudiantes

O Estádio Monumental Isidro Romero Carbo aguarda hoje um público de aproximadamente 40 mil pessoas.

Está valendo! Agora, a fase é oitavas de final, e nenhum erro pode ser cometido. O Palmeiras chegou na segunda-feira (02) a Guayaquil, onde se prepara desde terça-feira para o confronto.