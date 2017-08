Jogadores celebram triunfo no clássico: “Contentes e o torcedor também, Palmeiras merecia”

Foto (Divulgação / Getty Images)

Com a semana conturbada, com direito ao treinador Cuca dando satisfação à torcida em entrevista coletiva, o Palmeiras conseguiu espantar a má fase e derrotou o São Paulo por 4 a 2 em grande clássico no Allianz Parque.

Com o resultado, o Palestra segue sua perseguição atrás dos líderes do campeonato. Edu Dracena comentou o momento: “Nos deixa contentes e o torcedor também. O Palmeiras merecia. De todos os clubes em que joguei, o Palmeiras é mais intenso. 8 ou 80, sem meio termo. Isso é bom, não abaixamos a guarda. Faz com que continue trabalhando. Isso que fazemos fazer”.

O camisa três também declarou sua opinião sobre o terceiro gol alviverde: “Eu vi que era um contra-ataque, três contra dois e ele é um jogador rápido, mas tenho um pouco mais de experiência do que ele, fechei o espaço da linha de fundo, porque se ele colocasse na frente, não daria para pegar, ele veio pro meio, dei o bote certo e conseguimos fazer um belo gol com o Keno. Vitória importante, O torcedor não deixou de acreditar, uma derrota com duas semanas para trabalhar pesaria. Ganhamos de um rival, mas precisamos continuar trabalhando”.

Decisivo no confronto, William empatou e virou a partida, o segundo, um golaço em jogada individual. O atacante avaliou seu grande dia: “Começamos bem, levamos o gol e tivemos calma. Deus me honrou para dois grandes gols. O mais importante foi o coletivo, a entrega e o apoio do torcedor. Mesmo vindo de uma derrota em casa, entenderam que não adianta ir ao estádio e vaiar. A gente sabe que o torcedor paga ingresso e tem direito de criticar. Hoje o estádio estava lotado e fizemos uma grande partida para retribuir. Fico muito feliz. Agora é ter uma folga”.

Com 3 a 2 no placar, o jogo ainda apresentava perigo para o Palmeiras, mas no final da partida, Hyoran decretou o placar marcando o quarto gol. O meia foi perguntado sobre o porque de não ter tantas chances como titular: “Difícil falar de titularidade. Primeira chance depois de muito tempo. Isso dá confiança para o Cuca me utilizar mais vezes. Vou trabalhar para isso”.

Agora, o Verdão se concentra brigar pelo titulo da competição e encara o Atlético-MG no estádio Independência.