Palmeiras vence Atibaia em jogo-treino marcado por lesão de Diogo Barbosa

Willian fez o único gol do jogo ( Foto: Divulgação / SE Palmeiras)

O Palmeiras participou na tarde desta sexta-feira (12) de um jogo-treino contra a equipe do Atibaia na Academia de Futebol e saiu com o triunfo de 1 a 0 com gol de Wllian Bigode. Roger Machado revelou o time que deve ser titular contra o Santo André na estreia do verdão no Campeonato Paulista. Em três tempos de 30 minutos, o alviverde pouco foi criativo e a partida foi marcada pelo forte contato físico das equipes e os novos reforços atuando.



Com Weverton; Marcos Rocha, Luan, Antônio Carlos e Diogo Barbosa; Felipe Melo, Tchê Tchê e Lucas Lima; Keno, Dudu e Borja o Palmeiras começou a atividade, mas viu o novo lateral esquerdo torcer o tornozelo em lance isolado e dar lugar para Victor Luís na beirada do campo. No entando, Diogo Barbosa não é preocupação para o Departamento Médico do clube, que segundo os profissionais da área, foi apenas algo leve e não deve ser baixa nas próximas partidas.



Na segunda etapa o verdão entrou com Fernando Prass; Mayke, Emerson Santos, Juninho e Victor Luís, Thiago Santos, Bruno Henrique, Guerra e Michel Bastos; Deyverson e Willian e viu o camisa 29 abrir o placar da partida com um lance tanto quanto inusitado.



Após bola enfiada de Deyverson para Willian, o goleiro do Atibaia antecipou o lance e dividiu com o camisa 29 do verdão, porém a bola acabou batendo nas costas do atacante e morrendo no fundo da rede.



Na terceira etapa da partida o alviverde mesclou o restante dos atletas com os jogadores do segundo time e o destque foi o jovem Arthur, que mostrou fome de bola e com jogadas individuais pelo lado direito do campo incomodou a zaga da equipe adversária.



O Palmeiras retorna as atividades neste sábado pela manhã e da continuidade no trabalho visando a estreia da equipe na temporada 2018 que acontece na próxima quinta-feira (18) no Allianz Parque.