Scarpa é apresentado no Palmeiras e nega má-fé em saída do Flu: "Não queria sair assim"

Foto: Divulgação/Palmeiras

Um dos jogadores mais cobiçados nos últimos dois anos, Gustavo Scarpa acertou com o Palmeiras por cinco anos e foi apresentado nesta sexta-feira (19). Durante a apresentação, um dos assuntos foi sobre a saída polêmica do Fluminense (com rescisão via Justiça). O meia se demonstrou chateado com a maneira como o caso foi conduzido e afirmou que "não queria sair assim".

"Quem estava agindo de má-fé e quem estava sendo injusto era o Fluminense. Claro que não a instituição, o Fluminense é maior do que qualquer pessoa que passa pelo clube. Mas o que eles estavam fazendo comigo era injusto. Não era a opção que eu queria ou sonhava. Por mais que eu não tenha conquistado nada de expressão lá, minha história no Fluminense era bonita. Eu não queria sair assim. Mas foi o que restou. Não foi má-fé. Lutei pelos meus direitos", disse.

Gustavo Scarpa vestirá a camisa 14 no Palmeiras (Foto: Divulgação/Palmeiras)

Palmeiras e Fluminense negociaram Gustavo Scarpa antes do meia entrar na Justiça pedindo a rescisão contratual com o clube carioca. Na época, o Flu tentava trocar o meia por empréstimo de três jogadores e compensação financeira, porém, um dos nomes envolvidos na troca não queria jogar no Flu.

"Não queria falar que é ficar numa fria (jogar no Fluminense) porque hoje pegam muita frase fora de contexto. Mas quando estavam negociando, alguns jogadores (do Palmeiras) estavam sendo envolvidos. Muitos diziam que 'não sei quem' não queria ir para o Fluminense. Todo mundo perguntava se eu não estava bravo com o cara. Eu entendo o lado do jogador. Talvez também não iria. Entendi toda a negociação. Não era a maneira como queria sair, mas foi a última opção que me restou", respondeu.

Por fim, Gustavo Scarpa explicou porque optou por acertar com o Palmeiras depois que ficou livre no mercado.

"Acredito que começou no final de 2015 o interesse do Palmeiras. Não se concluíram (as negociações) não por causa da minha decisão. Até porque vir para o Palmeiras é algo que todo jogador sonha. Nunca pedi para o Fluminense para sair e nunca mostrei insatisfação com nada. Sem dúvidas a estrutura do Palmeiras, o peso da camisa e o esforço que fizeram, pesou bastante na decisão", finalizou.