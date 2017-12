Eleição presidencial do Santa Cruz ao vivo e em tempo real

Google Plus

Os presidenciáveis possuem ponto em comum como meta para o triênio 2018-2020. Não ter vínculo algum com as torcidas organizadas, esperando que haja maior controle e, assim, evitar possível baderna

O candidato eleito tem pela frente uma árdua missão. Além de ter que saldar dívidas, o 47º presidente coral vai precisar fazer o clube se reerguer e deixar a Série C, pois foi rebaixado mais uma vez

Foi realizada uma enquete, junto aos torcedores através do Twitter, para saber quem é o favorito antecipadamente. Confira o resultado a seguir

Estão na disputa uma chapa de situação, liderada pelo atual vice executivo Constantino Júnior, e duas de oposição, encabeçadas pelo ex-diretor de futebol Albertino dos Anjos e o empresário Fábio Melo. Em quem você vai votar? #SantaVAVEL — Mateus Schuler (@reportermateus) 4 de dezembro de 2017

Candidato de oposição, Albertino dos Anjos lança chapa Muda Santa Cruz

Pelo lado da oposição, outros dois nomes. Um deles é Fábio Melo, representante da "Santa Cruz do Povo". Ele tem como vice Gláucio Frazão. O outro é Albertino dos Anjos, pela "Muda Santa Cruz", que foi diretor de futebol por duas vezes no Mais Querido. Seu vice é Joaquim Bezerra

Nesta terça-feira (5), das 10h às 20h (de Recife), cerca de 1.500 sócios estão aptos para votar, com três chapas concorrendo ao cargo máximo. Pela situação, o candidato é Constantino Júnior, da "Construindo com a Força da União", que tem como vice Tonico Araújo

Constantino Jr assume candidatura no Santa Cruz após desistência de Antônio Luiz Neto

Bom dia, torcedor brasileiro, em especial o do Santa Cruz! A partir de agora, traremos todos os detalhes da eleição presidencial da Cobra Coral, direto da Sede Social do clube, na Avenida Beberibe, no Arruda