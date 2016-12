Presidente do Santos sonha com volta de Robinho: "É só ele querer"

Modesto em coletiva. (Foto: Santos/Divulgação)

A festa de encerramento do Campeonato Brasileiro 2016, realizada na sede da CBF no Rio de Janeiro nesta segunda-feira (12), contou com a presença de nomes de importância do mundo futebolístico.



Presente no evento, o presidente do Santos, Modesto Roma Júnior, admitiu a vontade de ter Robinho de volta na próxima temporada, mas que depende da decisão do presidente do Galo, Daniel Nepomuceno.



"Ele pode sim voltar, não tem nenhuma proibição, é só ele querer. Eu quero que ele volte, mas não adianta só eu querer. Primeiro eu preciso falar com o Daniel Nepomuceno, ele que manda. Ele que tem contrato com o Robinho até o fim do ano que vem. Ainda não falei com o Daniel. Nós terminamos o campeonato ontem, hoje estamos aqui no Rio, mas vamos ver"



O Santos, que já tem três novos reforços para o ano que vem, está a procura de mais jogadores de diferentes posições para fechar o grupo.



"Já assinamos com Cléber, Vladimir Hernandez e Matheus Ribeiro. Nós estamos precisando de um lateral, dois zagueiros, um atacante pela beirada e outro pelo centro. Já conseguimos um atacante pela beirada, o lateral e um zagueiro. Continuamos trabalhando", disse o presidente.



Para finalizar, Modesto falou sobre melhorar o desempenho do Peixe em relação ao ano de 2016: "Vamos lutar para melhorar em 2017, onde temos sonhos e ambições maiores".