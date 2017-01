Bruno Henrique chega ao Brasil e é recepcionado por torcedores do Santos

Google Plus

Foto: Divulgação/Wolfsburg

O atacante Bruno Henrique desembarcou no Brasil na madrugada da última quarta-feira (25) e, mesmo cansado da viagem de 13 horas da Alemanha para São Paulo, o atleta que teve uma recepção de aproximadamente 40 torcedores do Santos no Aeroporto de Cumbica.

Ele ainda agradeceu o comparecimento da torcida em vídeo com um torcedor santista: "Eu quero agradecer a todos vocês que vieram aqui no aeroporto fazer a recepção por mim, e eu espero contribuir dentro de campo fazendo gols, ajudando a equipe do Santos a conquistar títulos neste 2017 " - Bruno Henrique

O Santos procurava um atacante desde a saída de Geuvânio e Marquinhos Gabriel, em janeiro de 2016. Um ano depois, Bruno Henrique, comprado por R$ 14 milhões do Wolfsburg (ALE), parece ser a solução. Inicialmente, o Peixe negociava a chega de Bruno Henrique por empréstimo, mas os alemães só aceitavam negociá-lo em definitivo.

Quando se destacou pelo Goiás, em 2015, Bruno Henrique balançou as redes no Brasileirão sete vezes. Na Vila Belmiro, ele deverá vestir a camisa 11 e assinar contrato válido por quatro anos.

Bruno Henrique tem 26 anos, foi revelado pelo Cruzeiro e se destacou pelo Goiás em 2014, antes de ser negociado com o Wolfsburg. O técnico Dorival Júnior é seu fã e chegou a indicá-lo ao Alvinegro em 2015, mas as negociações não avançaram.

Com ele, além de Copete e Bueno, disputarão posição os recém-contratados Kayke e Vladimir Hernández, este da seleção colombiana.

Bruno Henrique fez exames no Santos nesta quinta (26) e volta à Alemanha para resolver detalhes da mudança antes de voltar para o Brasil na próxima semana para ser anunciado e apresentado. O jogador não vai ficar à disposição para a estreia do Campeonato Paulista, no dia 3, contra o Linense, às 21h (de Brasília), na Vila Belmiro.